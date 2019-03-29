銀行衝財管業務賺機會財 美元當敲門磚 定存利率衝3.6%

土洋銀行第 2 季搶美元資金鳴槍開戰，土銀、一銀、華銀與花旗等銀行近期陸續公布美元優利定存方案，綜觀近期推出的美元定存方案，主要仍以短天期為主，利率最高喊到 3.6% 以上，搶收市場資金。

美國暫停升息腳步，貨幣政策朝鴿派靠攏，雖然多少壓抑美元漲勢，但仍無法撼動美元強勢地位，看準國人熱衷美元投資，銀行仍陸續推出美元優利存款方案，除可用於拆借或 SWAP 換匯交易賺取更高的收益，也能減緩新台幣資金成本並伺機引進資金挖掘潛在財管客戶。

行庫主管說，美元不論在放款、拆借或 SWAP 換匯交易，用途比其他外幣來的廣，尤其近年來銀行搭上壽險業避險需求，大作 SWAP 換匯賺機會財，加上美元保單暢銷，國人對美元投資需求有增無減，也讓美元成為銀行近年搶進財管客戶的敲門磚。

一銀今 (29) 日宣布推出限時限量美元定存方案，分別在 3/29、4/1、4/2 三天，每天早上 9 點到晚上 11 點，透過網路銀行線上辦理，不限資金來源，單筆承做金額滿 1.2 萬美元，存滿 120 天期、存款年利率可達 3.68%。

土銀為緩解過多的新台幣資金壓力，4 月新推出的美元定存方案，主要鎖定新台幣定存戶，中途解約轉存美元，臨櫃辦理單筆存滿 5 萬美元，年利率可達 2.8%；單筆存滿 5000 美元，年利率也有 2.7%。

土銀表示，如果是手邊資金有限又想參與美元投資，可選擇存款金額門檻較低的方案，臨櫃辦理單筆承做滿 5000 美元、網銀辦理滿 1000 美元，分別可享 3 個月期 2.6%、6 個月期 2.65% 存款年息優惠。

華銀美元定存方案，資金來源則規定必須是由新台幣結購或從她行匯入的新資金，臨櫃存滿 1 萬美元、網路銀行存滿 3000 美元，3 個月期利率 2.35%，6 個月期與一年期分別為 2.5%、2.6%。

花旗銀行美元定存主打短天期高利率模式，但資金必須是將非美資金換匯成美元，其中新匯入非美資金換匯後，存滿 3 萬美元，存款年息 3%；既有的非美資金換匯後，7 天也有 2% 的存款年息。

銀行主管表示，挑選美元定存不能只看存款利率，最重要的是資金來源限制，尤其是有經過換匯手續者，務必要將換匯成本列入考量，此外，短天期的定存方案，在專案結束後，利率就以牌告為主，屆時可能發生利率無法彌補匯差，不見得划算。

