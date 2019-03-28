微星去年EPS 7.15元 Q2毛利率回升 H2電競市場兩位數成長

電競大廠微星 (2377) 去年第四季因庫存清理以及美中貿易戰等因素影響，每股盈餘 0.8 元，降至年度低點，全年 EPS 7.15 元，獲利突破 60 億元，較前一年成長逾 22%，續創新高。展望今年，因第四季舊品庫存去化近尾聲，加上輝達 (nVIDIA)RTX 系列與 GTX 16 系列新品陸續上市，營運回復正軌，獲利也將順利回升。微星週四(28 日) 召開法說會，由董事長徐祥與執行長江勝昌主持。徐祥指出，其 1060 以上的顯卡舊品庫存已經清理完畢，雖對第一季毛利率還有些影響，但第二季整體毛利率因新品一個接一個出來，加上零件價格下降，可以回升到 14-15% 的水準，下半年除非智慧型手機市場又起來，帶動零件價格，否則預計下半年電競市場還是有兩位數的成長。



徐祥說，去年雖有挖礦市場急凍以及零件價格上漲，乃至於美中貿易戰衝擊買氣等不利因素，但去年品牌電競筆電成長仍逼近兩成，包括電競筆電、工作站與商務筆電合計貢獻逾 300 億元營業額；而零組件業務因上半年挖礦效應，占比拉高到 53%，其中顯卡貢獻逾 400 億元，主機板貢獻營收近 200 億元。而微星在去年，品牌營收占比逾七成，獲利逾 8 成。



儘管去年第四季獲利下滑，但江勝昌表示，在舊品庫存順利下降之後，新品挹注之下，首季不管營收、獲利都有達到當初設定的目標，因此對首季的獲利回升有信心，也看到回升；到了第二季，相較去年挖礦貢獻整季，但希望今年第二季新品可以彌補上來甚至衝高。



而輝達近期陸續推出 GTX 1660 Ti 與 1660，玩家接受度高，徐祥表示，該公司到現在 1660 都還在趕貨當中，同時也帶動了 RTX 2060 的銷售，預計第二季毛利率就會回歸正常。