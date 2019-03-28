日經：日本8家車廠上月全球產量下滑4%

根據日經新聞報導，在週四 (28 日) 所統計的豐田 (7203-JP) 等日本 8 家汽車製造廠，在 2019 年 2 月的全球生產台數年減 4% 至 220 萬 7 千輛。由於在美國、中國，以及歐洲的汽車市場均出現衰退的徵兆，對於日本汽車製造商在全球的生產也出現了一定程度的影響。

在日本國內的生產狀況表現上，年增 0.8% 至 82 萬 2 千輛。豐田增加 12%，本田 (7267-JP) 增加 11%。日產 (7201-JP) 在主打北美市場的 SUV「Rogue」生產量減少，年減 17%。

日產 Rogue (圖：AFP)

在日本國外的海外生產方面，年減 6% 至 138 萬 5 千輛。在全球車市占有一席之地的中國，馬自達 (7261-JP) 於 2018 年底開始對生產進行了調整，而日產推出的第 7 代「天籟」(由原本的 Teana 換成 Altima) 也對銷量造成了影響。

在出口表現方面，年增 0.1% 至 39 萬 6 千輛。本田增加了 36%，馬自達增加了 16%，成為帶動出口台數的火車頭。

SUBARU(7270-JP) 在 2019 年 1 月發生的方向機零件瑕疵，造成日本唯一生產據點全面停工的問題，也引發了很大的後續效應。除了在國內生產減少了 21%，也造成出口量減少了 46%。

而特別值得一提的，是日產不光在日本國內外的生產數量出現下滑，在日本國內市場的銷量以及出口台數也都呈現減少的情況。由於日產前董事長高恩在 2018 年 11 月遭到日本檢調單位逮捕等負面消息的影響，在日本國內的銷量減少 6%。而在出口方面，則因主打歐洲市場的 SUV「X-Trail」需求減少，也都反應在數字上。