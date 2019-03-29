【統一投信】亞股第二季展望 看好大中華、東協

投資人對景氣的擔憂，令全球股市第一季漲勢無以為繼，陸續進入盤整。統一投信基金管理部副總兼亞太小組召集人林鴻益表示，年初以來的股市反彈行情尚未結束，只是漲多中場休息，在全球主要央行持續寬鬆及美元趨軟格局下，經濟成長與財政結構相對穩健的新興亞洲股市具有吸引力，相對看好中國及東協股市。

林鴻益指出，美中貿易之爭有機會在近期達到階段性協議，此前在貿易戰過程中，部份中國低端遊牧性質的製造業廠商加速出清，有助產業升級，隨著美中關係和緩，搭配中國官方寬鬆資金及持續推出政策利多，以及境外資金長期流入趨勢，A 股年初以來漲幅雖已超過兩成，但目前上證綜指本益比 14 倍，相對十年平均的 16 倍，估值只是修復至接近合理水準而已，整理後還有表現空間，看好 5G、高速網路、人工智慧、電動車等符合未來趨勢的產業。

林鴻益表示，東協股市有基本面穩健成長的支撐，還有諸多外部有利因素，包括美元走軟，今年來匯率走勢已趨於區間穩定，而國際油價受到美國總統川普的壓制，東協區域的通膨風險亦隨之下降，擴大了財政及貨幣政策操作空間，另外，自去年美中貿易戰開打後，東南亞國家成為中國境內產業鏈移轉新設廠的受惠者，有利當地金融、基礎建設、地產等相關行業發展。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，東協還有選舉利多題材，惟第二季在全球基本面尚有短期逆風之下，預料會跟隨國際股市區間整理，具有高股息優勢的個股將是資金青睞的防禦標的，而之前漲多的個股拉回後，也創造出長線買點。預期下半年基本面好於上半年，且大選在第二季陸續結束後，選後政策利多有機會在下半年開始發酵，因此，第二季是伺機擇優布局的時間點。

個別股市方面，張浩宸指出，泰國國會選舉在 3 月 25 日已有初步開票結果，儘管正式當選名單要 5 月 9 日才公布，之後才推任新總理，但就政壇實質掌控力與目前情勢判斷，下議院將由執政聯盟與在野聯盟取得各半席次，最重要的上議院則是由現任總理所掌控，合計兩院勢力的主導權，預料仍是現任總理續任機率高。

張浩宸表示，泰國選後並沒有太大的爭議事件或暴動，在 5 月之前雖然會有紛擾過程，但影響不大，選後一周泰國股匯市表現算是相對穩健，儘管外資對泰股今年來小幅賣超，但內資力挺推動泰股今年來仍是上漲，而泰銖兌美元今年來升幅居亞洲之冠，預料第二季隨著國際股市盤整，5 月後有政策利多可期，看好觀光、銀行、消費及能源類股。

去年在亞洲唯一獲外資買超而受到市場關注的越南，近期相對較平淡，張浩宸表示，越南證交所指數在年初以來這波行情中，三月中漲破千點關卡，達到滿足點拉回整理，觀察各類股跌勢均衡，近期的下跌屬漲多修正，而且今年來外資對越南持續買超，延續去年的淨流入態勢，看好工業及房地產類股，將持續受惠於自中國移轉設廠的利多。

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