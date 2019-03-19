〈財報〉手機、互聯網業務表現不佳 小米Q4營收季減逾12%

小米今 (19) 日公布 2018 年第 4 季財報，受手機、互聯網業務表現不佳影響，當季營收為人民幣 444 億元，低於市場預期 (人民幣 462 億元)，季減 12.6%、年增 26.5%，調整後淨利 18.5 億元。

小米第 4 季營收年增 26.5%。(圖：翻攝自小米財報)

週二小米股價收漲 2.52%，至 12.20 港元。

週二小米股價收漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

去年第 4 季，小米智慧型手機出貨量約 2500 萬支，年減 12%；當季智慧型手機業務營收為人民幣 250.7 億元，季減 28.3%、年增 7%，總營收占比約 56.5%。

第 4 季智慧型手機平均售價 (ASP) 為人民幣 1004.7 元，季減 4%、年增 21.9%；ASP 上升的主因在於，中高端機型的強勁銷售，以及對西歐的出貨量持續增加。

第 4 季互聯網業務營收為人民幣 40.37 億元，季減 14.5%(2017 年同期為成長 39.3%)；第 4 季 Iot 業務營收為人民幣 149.3 億元，季增 38%、年增 75.4%，總營收占比約 33.6%。

2018 全年，小米總營收為人民幣 1749 億元，年增 52.6%，調整後利潤為人民幣 85.5 億元，年增 59.5%，優於市場預期。

小米 2018 全年營收年增 52.6%。(圖：翻攝自小米財報)

公司看法

財報發布後，小米創辦人雷軍發表了「致投資人公開信」，他於信中表示，在數字的背後，「我們成功實施了一系列主動調整，梳理了未來 5 年的核心戰略，是意義更為深遠的關鍵行動。」

雷軍指出，2018 年是小米 AIoT 嶄露頭角的一年。AIoT 已被公認為下一個核心機遇，是新時代的「超級互聯網」，過去幾年，在 AI 與 IoT 領域的投入，為小米贏得了領先優勢，「為了將優勢轉化為勝勢，我們將核心戰略升級為『手機 + AIoT 雙引擎』，未來 5 年，我們將 All in AIot，專項投入至少 100 億元。」

雷軍說，小米在 2018 年第 4 季，成功完成品牌梳理，以及產品結構、發佈節奏的主動調整，「我們得以在 2019 年伊始就以全新面貌、全新節奏面對市場，順利推出小米、Redmi 品牌獨立的多品牌策略，發佈兩個品牌升級後的全新產品並大獲成功。」

雷軍稱，Redmi Note 7 在不到 1 個月內，出貨量就超過了 100 萬支，全新旗艦產品小米 9 系列的供應量，預計將在 3 月底超過 150 萬支。

雷軍強調，在 5G 時代，全球智慧型手機市場的新換機潮，將給小米帶來巨大的機會，「我們還在不斷加大研發投入，持續改善研發管理、激勵機制，組建了上萬人最優秀的工程師隊伍。」

雷軍說，過去 1 年，小米全年研發投入超過了人民幣 58 億元，年增 83.3%，「這對於一家成立不到 9 年的創業公司來說，無疑是一個很了不起的舉動，技術領域的堅決投入，為我們業績高速增長提供了強勁動力。」