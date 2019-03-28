〈財報〉中興通訊第一季轉虧為盈 股價漲停

中興通訊公布去年業績，雖然出現虧損，但美國制裁結束，外加 5G 帶動的產品需求，中興通訊預告今年第一季業績將大幅好轉，刺激股價在開高後漲停鎖死。

圖: 東方財富網, 中興通訊當日走勢圖

2018 年財報重點

營收人民幣 855.13 億元，年減 21.41%。

淨利虧損人民幣 69.84 億元，2017 年則為獲利人民幣 45.68 億元。獲利大幅下滑主因為向美國支付 10 億美元罰款，及美國商務部禁令導致中興通訊營運在一段時間內受影響。

EPS 人民幣 - 1.67 元，2017 年人民幣 1.09 元。

毛利率達 32.91%，2017 年達 31.07%。

去年中國市場營收人民幣 544.4 億元，占整體營收的 63.7%；海外市場營收人民幣 310.7 億元，比重為 36.3%。

圖: 公司財報

營運展望

公司預計 2019 年第一季淨利人民幣 8 億元～12 億元，去年同期則為虧損人民幣 54.07 億元，年增 114.79%～122.19%；預估第一季 EPS 人民幣 0.19 元～0.29 元。

此外，全球 5G 進入商用的關鍵階段，主要國家將陸續建置設備為商用做準備。中興通訊將聚焦 5G 終端，及 5G 相關應用。今年上半年，中興 5G 手機將完成商用，且將率先在歐洲和中國上市。

至於，5G 平板、5G 室內室外 CPE、5G 行動熱點、5G 數據機等相關產品也正在研發中，以滿足市場需求。

券商觀點

野村上調中興通訊 H 股目標價，由原來的 16 港元調升 62.5%，至 26 港元，評等上調至「買入」。野村認為中興通訊未來營運將受惠於 4G 升級和 5G 漸進式的投資。不過因業務復甦較慢，野村調降中興通訊今明兩年的獲利預測，幅度分別為 3% 及 6%。

此外，野村認為在全球高度整合的電訊設備市場，中興通訊依然能保持其競爭力，特別是 4G 升級和 5G 投資周期，中興通訊在全球市占可望提升。