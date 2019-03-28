

◆盤勢分析

1. 美國商務部表示，1 月份美國貿易逆差收斂至 5110 億美元，遠低於預期。最新一輪美中貿易談判將於週四 (28 日) 北京登場，美國總統川普表示，若與中方達成的協議不是「極好的協議」，他不會接受。由於擔心全球經濟增長放緩，美債殖利率持續下滑，美國 10 年期公債殖利率擴大跌幅至 14 個月最低，來到 2.386%。美國國際貿易委員會 (ITC) 公布兩項蘋果與高通的專利糾紛裁定，兩家企業各獲一勝一負。波音週三宣布將進行軟體修復和一系列措施,，改善波音 737 MAX 飛航安全，包括增加額外的飛行員培訓和駕駛艙警報。週三美股下跌，跌幅介於 0.13 至 1.45％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

(2) 均線：支撐為月線至 10,300 點，壓力為 5 日線至 10,667 點。

(3) 技術指標：KD 開口高檔向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 141 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、PCB、散熱、PA、航太等。

4. 觀盤重點：週四為摩台指結算，觀察台股指數是否能守穩年線並收復 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5. 國發會 27 日發布 2 月景氣對策信號，綜合判斷分數減少 3 分至 17 分，再次以一分之差力守「黃藍燈」，景氣領先、同時指標仍持續下跌，國發會表示，雖然 1 月以 20 分之姿亮起黃藍燈，看似景氣轉好，但 2 月景氣對策信號再度減少 3 分，差一分就要再度步入的藍燈，距離景氣低迷僅有一步之遙，顯示景氣擴張力道仍然走緩。

6.2204 中華車董事會通過將現金減資案，擬讓股本大減 60%，每股退給股東 6 元，由目前的 138.4 億元降低至 55.36 億元，股本減少高達 83.04 億元。

7. 大同集團財報連環爆，旗下面板廠 2475 華映昨（27）日宣布，去年大虧 252.83 億元，導致至去年底淨值轉負，股票面臨下市；2371 大同受本業不佳與業外轉投資事業鉅額虧損拖累，去年稅後暴虧 332.93 億元，是公司成立百年來最慘。

8. 華為上半年重頭戲 P30 系列旗艦機種，昨（27）日於法國巴黎驚艷亮相，此系列最大賣點為華為與徠卡（Leica）聯合設計聚焦拍照功能，號稱可拍攝銀河系，其中 P30 Pro 是首款搭載「潛望式」鏡頭手機，預計 4 月初上市，搶攻上半年換機潮商機。華為供應鏈 2330 台積電、3008 大立光、6510 精測、3360 尚立、4947 昂寶 - KY 等受惠拉貨引擎啟動，第 2 季業績添柴火。

9. 電池模組大廠新普（6121）昨（27）日公布去年財報，全年稅後純益 32.09 億元，年增 23%，每股純益（EPS）17.35 元，為歷史新高。新普董事會決議擬配息 11.5 元，盈餘配發率 66%，殖利率 4.7%。

