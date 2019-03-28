台股盤後－經濟情勢不樂觀 觀望氣氛濃 量縮小跌

美國殖利率倒掛情況持續，亞股普遍走弱，加上元大寶華下修台灣 GDP，顯示台灣經濟前景堪慮，另外金融股去年第 4 季帳面上有高額未實現損失等利空影響，市場觀望氣氛濃厚，指數在平盤下方狹幅震盪，終場下跌 6.44 點，跌幅 0.06%，收在 10536.26 點，成交金額縮至 889.04 億元。

今日盤面以水泥、玻璃、汽車類股表現最為強勢，漲幅均超過 1%。而台股三大指標大立光、台積電、鴻海則是漲跌互見，股王大立光多數時間都在盤下方震盪整理，終場小跌 0.22%，台積電則小漲 0.21%，鴻海小跌 0.14%。

其餘重要個股中，聯發科股價在午盤後由紅翻黑，終場下挫 1.07%，面板雙虎友達則下跌 1.75%、群創下滑 0.1%。

金融類股則延續昨日跌勢，類股指數小跌 0.09%，除富邦金、永豐金漲幅介於 0.3-0.4% 之間表現相對較強外，其餘成份股跌多漲少，其中，元大金、新光金跌幅更超過 1%。

消息面，中華車董事會通過現金減資案，加上配發的股息，今年股東將能收到每股 7.7 元的現金，殖利率高達 27%，股價開盤即跳空漲停鎖死，委買張數逾 25 萬張，股價創下七個月以來新高，也帶動汽車類股走揚，母公司裕隆大漲逾 5%。

此外，大同集團財報連環爆，大同去年受子公司華映和綠能業績拖累，稅後虧損 332.93 億元，集團中的綠能、華映、尚志今天均跌停，大同股價則下滑 0.4%。

法人表示，台股上檔有壓下檔有撐，短期走勢以區間震盪為主。雖然國際股市偏弱．而台股目前仍站在月線之上，但位階偏高，量能萎縮，短線多頭不易反攻。不過，值得留意的是，外資在台指期、選擇權偏多操作，有助於中長線多頭走勢。