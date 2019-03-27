統一去年EPS 3.07元 擬配發每股2.5元現金股利

統一 (1216-TW) 今 (27) 日召開董事會，通過去年財報，稅後純益 174.42 億元，每股純益為 3.07 元；財報顯示，去年毛利率 33.67%，年增 0.47 個百分點，連續 6 年維持在 30% 之上，並創歷年新高。

統一董事會今日決議，擬配發每股現金 2.5 元，依今天收盤價 74.7 元計算，現金殖利率 3.35 元，統一股東會將在 6 月 18 日召開，今年股東會並將全面改選董事。

統一去年財報營收 4314.45 億元，年增率 7.9%，毛利率 33.67%，年增率 0.47 個百分點，稅後 174.42 億元，年減 56.22%，每股純益為 3.07 元；統一企業去年獲利呈現大幅衰退主要原因在 2017 年第 4 季處分上海星巴克業外利益一次性入帳，排除處分上海星巴克業外利益比較，統一指出，2018 年獲利較 2017 年成長。

統一企業指出，在集團企業營運上，統一中控去年獲利人民幣 10.30 億元，年增 17.3%，主要係落實「健康操作」，穩健經營，致產品結構進一步優化，毛利提升，且相關銷售費用合理化，整體營運效益提升。而統一超商 (2912-TW) 去年損益 102.06 億元較 2017 年減少 208.11 億元，主要是因 2017 年第 4 季處分上海星巴克業外利益一次性入帳，排除統一超處分上海星巴克業外利益比較，稅前利潤仍較 2017 年成長。

而統一實業 (9907-TW) 去年獲利 14.86 億元，較 2017 年成長 1.47 倍，主係馬口鐵產品價格在高檔穩定，飲料包裝訂單也穩定銷售，且去年處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益挹注，整體獲利較 2017 年同期大幅成長。

統一企業集團明 (28) 日盤後將召開聯合法人說明會，預許對於韓國投資的啟動及海外版圖的擴張，將成為法人的聚焦重點。