盤前財經大事搶先讀2019年3月28日

今日操盤前瞻

日本 2 月零售銷售

美國去年第 4 季 GDP

歐元區 3 月消費者信心指數

南非央行利率決策

法說會：華夏、新光金、安勤

股東會：訊達、振躍精密

暫停交易：聯華實業

美股盤後—倒掛持續！晶片股齊下殺 四大指數陷血海

週三 (27 日) 經濟放緩的擔憂揮之不去，美國 10 年期公債殖利率擴大跌幅至 14 個月最低，美股四大指數陷血海，標普 11 個板塊僅工業股上揚；醫療保健板塊領跌、其次為能源股與公用事業股。閱讀全文...

〈大同集團財務危機〉認列華映、綠能近百億元虧損 大同去年 EPS 負 4.75 元

大同 (2371-TW) 昨 (27) 日召開重訊，發言人彭文傑指出，因轉投資華映、綠能去年大幅虧損，共認列投資損失 99 億元，稅後淨損 332.93 億元為歷年最多，每股淨損 4.75 元，虧損逼近半個股本。閱讀全文...

壽險未實現虧損拖累金融股 外資大砍三檔金控股

台股 27 日下跌 16.5 點，終場收在 10542.7 點，三大法人中雖有投信與自營商同步買超，但仍不敵外資賣壓，合計賣超金額共 11.79 億元；外資則賣超台股共 20.49 億元，調節標的主要鎖定以壽險為主的金控，包括新光金、國泰金與中信金。閱讀全文...

〈環球晶法說〉談中國發展半導體 徐秀蘭：有二大阻力

矽晶圓大廠環球晶圓 (6488-TW) 董事長徐秀蘭昨 (27) 日指出，今年半導體景氣在前段時間需求熱絡下，進入存貨修正期，但市場存貨還在合理範圍，半導體業並沒有變得不健康。對於中國大力發展半導體，她則說，目前台廠不會受衝擊，但以後一定會，不過，半導體需要生態系支持、半導體晶圓與終端產品規格持續改變等，都是中國發展半導體的阻力。閱讀全文...

梅伊賭上政治生命自願下台 換取脫歐協議過關

英國首相梅伊 (Theresa May) 於英國當地時間週三 (27 日) 證實，一旦英國國會通過她的脫歐協議，她將辭去英國首相一職。儘管梅伊並未給出具體的日期，但多位英國國會議員預料這將很快發生。閱讀全文...