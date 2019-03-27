IDC：2020年APEJ亞太地區AR、VR年產值上看349億美元

據國際研調機構 IDC 最新全球半年度 AR 與 VR 出具報告顯示，2019 除日本外的亞太地區 (APEJ) 在擴增實境 AR 和虛擬實境 VR 方面的產值將高達 71 億美元，比去年增加 75.2%。

IDC 預計，在預測期的 2017-22 年間，AR 與 VR 產品將在消費者和商業與企業部門，以五年複合年均增長率 (CAGR) 增長 70.7%。

IDC 亞太地區未來工作研究總監 Avinav Trigunait 表示：「亞太地區幾個商業組織正在安裝與測試 AR / VR 技術，以替未來趨勢做好準備。 目前 AR 與 VR 陸續應用在各個領域，並提供用戶客製化體驗，加速產品設計和上市速度，企業會運用 AR 指導的工作流程與維護，並且替員工提供更好的學習成效和改善健康安全的 VR 培訓」

Trigunait 補充說道，隨著技術的不斷發展，一些內容開發和軟件供應商，如 Adobe 和 Autodesk 正利用 AR/VR 來解決方案，以便更容易地開發 AR/VR 相關內容和應用程式。

許多新的 AR/VR 軟體和硬體產品將於 2019 年推出，再加上虛擬實境的應用層面多元，從健康醫療產業到教育事業都有虛擬實境的發揮空間。IDC 預測 2019 年亞太地區的商業產值將超過消費產值。

2018VR 半年度產值商業領域應用報告 (圖: IDC)

AR 產值將領先 VR

在整個預測過程中，硬體將佔所有 AR / VR 消費產值近一半，其次是軟體和服務。硬體產值的最大類別將是主機設備。AR 用戶在預測其內的成長率最高，複合年均增長率超過 150%。

軟體則佔總體產值約 39.3%，其中 AR 軟件產值在成長方面處於領先地位，2017 到 2022 複合年均增長率為 108.2%。同樣，AR 系統整合的複合年均增長率將使服務產值劇增為 143.0％。因此，在 2022 年以前，AR 的整體產值將超越 VR。

消費者占 AR / VR 出貨量最多數，總體消費產值佔 2018 年的 41.2%。以 AR 與 VR 作為解決方案的商業消費總體產值預計將從 2018 年的 58.8% 增加到 2022 年的 64.0% 以上。比重最多的產業包含個人和服務業，其次是教育業和零售業。

遊戲產業 AR 應用逐漸崛起

(圖: AFP)

VR 虛擬現實遊戲領先目前市場消費產值，佔 2018 年整體 AR/VR 產值的 28.03%，其次是 VR 培訓和影音觀賞。不過就 IDC 預測 2017 - 到 2022 年的複合年增長率而言，實驗室和出勤研究 (次要) 以及零售展示是成長速度最快的產業。

IDC 亞太區副市場分析師 Ritika Srivastava 表示:「整個預測期間的產值成長穩定，AR/VR 技術在以消費者為中心的遊戲娛樂市場，值得令人注意。」他更補充說，教育、醫療保健、零售與製造業，可透過互動式產品設計，以及開發、培訓和模擬等應用 AR 加速其數位發展。

中國市場將成為 APEJ 地區最大的 AR/VR 產值，2018 年消費產值為 83.0%，預計在 2017 到 2022 年間，將以 5 年複合年均增長率 76.2％的速度增長。不含日本的東盟國家 AR/VR 技術也逐漸發展，並且在測試改善 AR/VR 產業技術。