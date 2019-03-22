庫克「春季中國行」重點：AR與教育

週四 (21 日) 晚間，蘋果 (AAPL-US) 首席執行長庫克 (Tim Cook) 現身中國王府井店的 Apple Store，悄然地展開了本次的春季中國行，而庫克在本趟中國行期間，亦規劃與洪恩完美未來教育創辦人池宇峰會面，討論教育、AR 等話題，並參訪北京故宮。

庫克週五 (22 日) 前往了北京故宮並與北京故宮院長單霽翔會面，庫克在會後接受陸媒專訪表示，北京故宮推出的一系列 App，以電子化方式介紹中國傳統藝術，已用虛擬方式，進一步讓人們更多了解故宮。

此前北京故宮已推出一些 App，如透過 AR 技術讓使用者穿上龍袍等，給予使用者不同於一般走馬看花的故宮體驗。

庫克此行多條路線，皆關注在擴增實境 (AR) 的方向之上，除了上述前往北京故宮試玩 App 以外，也參訪了中國線上教育巨頭洪恩完美未來教育，該教育集團在中國已推出多款教育 App，主要透過 AR 的擴增實境方式，應用在孩童繪本、數學、識字、故事等兒童教育 App 之上。

圖片來源：36 氪

庫克週五 (22 日) 在接受專訪時亦表示，確實目前蘋果內部也非常關注 AR 的應用層面，庫克舉例，蘋果自 2017 年六月在全球開發者大會 (WWDC) 上推出的 ARKit 平台 1.0 版，目前已經過幾輪更新至 2.0 版，這個平台就是要給 AR 開發者有更好發揮的場地。

而談到了經過近 20 年來網路世界的蓬勃發展，網路年代的下半場，將會何去何從？庫克表示，未來網路科技預期將朝著 AI、AR 等方向發展，再次強調 AR 在未來所扮演的重要性。

庫克在本次中國行之後，將迅速回到美國蘋果總部，準備下週將召開的蘋果春季發表會，主題為「好戲登場 (It's show time)」的春季發表會，將在下週二 (26 日) 凌晨一點璀璨上演。

目前市場預期，蘋果本次春季發表會將發表新聞、影音等「以內容為主」的服務性產品，盼在全球智慧型市場漸行飽和的當口，為蘋果營收創造出另一條康莊大道。