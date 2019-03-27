新普去年EPS 17.35元 擬配息11.5元均創史上最佳

新普 (6121-TW) 今 (27) 日公告去年財報，去年第 4 季賺逾半個股本，每股純益 5.65 元創下歷史單季新高，也推升全年稅後純益 32.09 億元，年增 23%，每股純益 17.35 元也登歷史高峰，公司也通過每股擬配息 11.5 元，同為歷史最佳，以今日收盤價 244 元計算，殖利率約 4.7%。

新普去年第 4 季營收 198.98 億元，季增 19.8%、年增 9.5%；毛利率 11.49%，季增 1.37 個百分點、年增 2.57 個百分點；營益率 6.95%，季增 0.97 個百分點、年增 1.73 個百分點，稅後純益 10.44 億元，季增 22.7%、年增 25.9%，每股純益 5.65 元。

新普去年營收 644.52 億元，年增 11%、毛利率 10%，年增 1 個百分點、營益率 6%，年增 1 個百分點，稅後純益 32.09 億元，年增 23%，每股純益 17.35 元。

新普布局分 IT 市場效益顯現，去年第 4 季不受市場景氣翻轉影響，單季營收創下新高、稅後純益歷史次高，加上減資瘦身有成，單季每股純益創歷史新高，也推升全年營收同步創高，每股純益登上歷史高峰。

新普也通過每股擬配發 11.5 元現金股利，同為往年最佳水準，配發率 67%，若以今日收盤價 244 元計算，殖利率約 4.7%。