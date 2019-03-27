【華冠投顧】多空僵持盤整局 摩台結算分勝負 夜星未現三連黑 資金行情挺多頭

市場焦點股: 宏捷科 (8086)、晉泰(6221)、敦陽科(2480) 及光麗 - KY(6431)等。盤面資金先進入光學股族群，光學股股王大立光 (3008) 今日振幅上下 155 元，收盤漲 25 元，完全回補空方下跌缺口；多方也拉抬營建股，強勢的有京城 (2524) 尾盤收 28.9 元，上漲 8.65%。

盤面主要以電機、電子零組件、汽車、資訊服務與營建類股較為亮眼，其中電機族群漲幅 1.1%；相較之下，金融族群在壽險類股拖累下、跌幅 0.74%，半導體、紡織與航運等相對偏弱。

金融股成為市場調節部位，尤以壽險類因去年帳上有未實現虧損，依規定無法發放股息，在失望性賣壓攻擊下，跌幅頗深，中壽大跌 4% 以上，其他像是三商壽、富邦金、國泰金、新光金與中信金等金控，同樣受到壽險子公司影響，今天都有 1% 以上的跌幅。

台股加權指數技術面呈現量縮小跌收小十字紅 K 線，三大法人賣超 20.01 億元，表示法人還未看好反彈的行情，金融保險類股指數出現中黑 K 線帶量跌落年線位置，多方氣勢極度虛弱，b 波小反彈行情確定後延。

大盤指數 10550 點是多空爭奪關鍵點，期貨表現強過現貨，尾盤小跌 3 點。台積電今天下跌 2.5 元，比大盤的走勢更弱。但也能未明天摩台指結算行情留下伏筆，多空對峙缺口前再起，陸股昨日出現頹勢，今天馬上就收小鐵鎚紅 K 線尋求止跌。

目前美中貿易重新談判中，預計各國政府都是為經濟發展絞盡腦汁。預期政治性的語言多會收斂，當前國際股市呈現是上有鍋蓋，下有鐵板的區間盤整期。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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