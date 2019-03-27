【華冠投顧】多頭沒變心 指數碎步走 蠢動股邁步奔

《曜越、宏捷科》接力鎖⊕ 再來看好《他》

＜大盤分析＞

昨夜美股反彈，但由於台股已領先反應，故今日大盤壓回介於十日線與五日線之間低量狹幅震盪，終場大盤 - 16 點，OTC 指數 - 0.05%。

上週五由籌碼結構研判「本週摩台期控制在相對高檔結算的機率高」，本週台股便在籌碼優勢之下表現強於國際股市，加上今日四大期指價差同步好轉（尤其以摩台期最為明顯），因此維持同樣看法。

＜操作策略＞

今日 OTC 指數增量留上影線，觀察三月份以來 OTC 指數頻頻出現上影線且漲勢相對落後大盤，透露有些個股真的出現獲利了結賣壓，尤其是 "高基期股" 更常見到賣壓突然湧現之情形。

為了應對盤面的現況以及可能產生的風險，昇楷這段時間的操作一直秉持著 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三個原則。

截至目前為止，這種操作模式帶來了 "趨吉避凶" 的效果，不管大盤如何變化，均能持續締造佳績，3/8《3114 好德》之後強拉 + 23%、《4426 利勤》+24%、3/14《8046 南電》+23%、3/19《3019 亞光》+26%、昨日的《3540 曜越 (曜馬中原)》正式表態鎖漲停... 說明在出現整理尾端蠢蠢欲動時上車，緊接著就是急噴表現，只要有效的方法重複作，好事自然一再發生。

多頭沒變心，「整理到尾端的蠢蠢欲動股」就會接力起跑，今天輪到《(頂天立地)5289 宜鼎》、《8086 宏捷科》接棒奔馳。

工控記憶體模組廠《5289 宜鼎》為上週四 (3/21) 介紹的口袋名單，昨天 "盤後影音" 再次提醒即將發動，今天果真衝到創今年新高 128.5(+5.3%)，恭喜學員獲利 ING，接下來繼續按照移動停利點動作即可。

砷化鎵代工廠《8086 宏捷科》，上週三 (3/20) 區間整理至低量，因此推薦給鎖碼學員，且週一 (3/25) 盤前早安文再次提醒持續留意，今天一根長紅棒，出量⊕來相見，接下來同樣按照移動停利點動作。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，受惠於華為新機上市激勵，今日相關供應鏈《2392 正崴》、《3231 緯創》、《2313 華通》、《2383 台光電》... 逆勢上漲；生技股在《6472 保瑞》財報亮眼鎖漲停，帶動《4129 聯合》、《4142 國光生》、《4107 邦特》... 聯袂衝高

被動元件族群《2492 華新科》大漲重上五日線，部分二線股如《8163 達方》、《3537 堡達》... 跟進，惟龍頭《2327 國巨》依舊疲弱，在指標股未見轉強前，整體族群仍以保守看待。

今日弱勢股仍多屬高基期股的修正，如《4119 旭富》、《6290 良維》、《3293 鈊象》、《8016 矽創》... 等，由於近期不少高基期股陸續修正，部分甚至浮現作頭跡象，再次提醒操作上切勿輕易追高

金融股尤其是壽險股受到金管會表達希望少發現金股息影響，今日跌幅擴大，《2852 第一保》重挫，今年不發股利的《2823 中壽》破底，《2882 國泰金》、《2881 富邦金》失守所有均線。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。