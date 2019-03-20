牛市龍頭難再上衝？中信建投年報公布後遭多家券商降評

自 2019 年開年以來，中信建投 (601066-CN) 股價漲幅達 194%，堪稱本輪牛市的券商股的龍頭。不過在公布年報前後，中信建投卻是壞消息連連，遭到多家機構降評。

作為 2018 年上市回 A 的 H 股券商，中信建投回歸 A 股第一年的業績表現備受關注。3 月 18 日晚間，中信建投披露 2018 年年報，全年營收為人民幣 109.07 億元，年減 3.5%；歸母淨利潤人民幣 30.87 億元，年減 23.11%。

雖然業績出現小幅下滑，但考慮到 2018 年中國股市市場環境，對比行業整體 41% 的業績下滑幅度，中信建投表現仍算不弱。

不過，同行卻不看好其股價。

中信建設在幾天前，已遭到華泰證券降評至「賣出」，是近年少見的看空券商報告，引發市場熱議。而發布財報後，天風證券、中銀國際和華金證券 3 家機構均下調其評級，其中天風由「增持」降為「持有」，中銀給予「中性」評級，而華金證券則給予「賣出」評級。

今天 A 股走勢偏弱之下，中信建投低開之後依然走強，不過在早盤 11:00 之後也隨大盤轉弱，漲幅減至 0.5% 附近。

中信建投早盤走勢 (圖表取自 Google)

對於中信建投今年以來的大漲，有私募人士認為，主要是股市轉暖、交投活躍所致，中信建投在自家的研報《牛市的起點》，也看好牛市與券商股走強。

不過今年中信建投確實漲幅已經不小，公司於 3 月 6、7 日，接連發布兩份風險提示公告，稱根據申萬證券 II 指數公佈的 41 家 A 股上市券商的加權平均靜態本益比 (TTM) 為 37.2 倍，而中信建投的 TTM 為 77.2 倍，高出行業平均約一倍。

華金證券指出 3 點，將評級下調至「賣出」。一是股價漲幅不合理，其次，公司獲利能力不足以支撐當前估值，此外，公司有 33.0 億股限售股將於 6 月 20 日解禁， 屆時因其流動性較小而產生的溢價將不復存在。

龍頭遭看壞，是否代表整體券商有疑義？中國銀河證券首席經濟學家劉鋒認為，研報給出的評價只是從估值判斷，並非評斷公司好壞，業績好的公司也可能被市場高估，同樣業績差的公司也可能被市場低估。