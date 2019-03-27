再生水商機上看千億元 山林水、中鼎相繼切入 搶南台灣商機

經濟部水利署估算，全台再生水產業潛在商機超過 1000 億元，並已依「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」將設立 6 座示範廠，環工業者包括山林水 (8473-TW) 以及中鼎 (9933-TW) 集團結盟欣陸投控 (3703-TW) ，紛紛相繼切入此一商機，山林水預估，台南永康水資源回收完工後，2021 年可先供應 8000 噸再生水處理量，全期完工後每日可供應南科園區約 1.55 萬噸再生水。

山林水今 (27) 日參加「台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」開工動土典禮，山林水主管指出，此計畫為內政部營建署積極規劃全台 6 個示範計畫之一，山林水參與計畫中重要的一環的「台南永康再生水廠」工程，永康再生水廠更為全國首座供高科技廠使用的再生水廠，更為後續的政府再生水計畫標案布局，為未來營運增添動能。

山林水預估，完工後，2021 年可先完成供應 8000 噸再生水處理量，全期完工後，永康再生水廠可每日供應南科園區約 1.55 萬噸再生水。

山林水董事長郭淑珍表示，此計畫由內政部營建署、科技部及台南市政府共同主辦，由山林水環境工程股份有限公司負責興建與營運，契約金額約 47 億元，完工後將負責收集台南永康地區污水處理與排放，並將經處理後優於放流標準的水再次加工，成為再生水供工業使用。

山林水指出，水資中心透過微生物厭氧─好氧程序及 MBR 薄膜生物反應器，第一期每日可處理 2.9 萬噸污水，大幅削減污染排放至鹽水溪，使水域環境得以自淨再生，減輕水體負荷；另有將處理過後的 1.55 萬噸水經 RO 逆滲透等技術製成為再生水，提供南科台南園區高科技大廠使用，為全國首座供高科技廠使用的再生水廠，補充了產業用水的缺口，穩定了產業投資的信心。

先前中鼎集團與欣陸投控集團結盟，拿下「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫」，並成立「臨海水務股份有限公司」為特許公司，負責投資、興建及營運，也意在搶攻水汙染處理商機。

高雄此臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫，預估興建工程經費為 40.33 億元，特許年限 18 年，為台灣首座結合公共污水處理廠與大型再生水廠的專案，污水可在處理後做為工業用水使用，化身都市小水庫。預計 2021 年興建完工後，將可為高雄臨海工業區提供每日 3.3 萬噸的再生水，紓緩當地水資源供給壓力。

依內政部營建署規劃，高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫，第一期建設，日處理量為 5.5 萬噸，可生產 3.3 萬噸再生水，以供應臨海工業區內包括中鋼 (2002-TW)、中油、李長榮化工 (1704-TW)、李長榮科技 (4989-TW)、中石化 (1314-TW) 等 5 家工廠。