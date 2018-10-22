中鼎攜長榮 打造台灣指標性BOT生質能中心

台灣最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，挾豐富焚化爐建廠及廢棄物管理經驗與實績，攜手長榮集團，取得「桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案」，並成立「榮鼎綠能公司」為特許公司。

「桃園市生質能中心」位於觀音環保科學園區，為三合一功能的焚化爐事業，投資金額 50 億元，由長榮鋼鐵與中鼎集團將共組「榮鼎綠能公司」為特許公司，中鼎負責本案興建，操作營運由崑鼎旗下信鼎負責。此案為台灣指標性 BOT 生質能中心，預計 2021 年 8 月完工，特許年限為 25 年。

對於「榮鼎綠能公司」的成立，將由長榮集團持股 70%，中鼎則將持股 30%。

中鼎主管指出，「桃園市生質能中心」BOT 案，有別於傳統的垃圾焚化廠，不僅達成廢棄物妥善處理和能資源回收發電的雙重效益，打造低污染、多元化處理與永續經營的新世代循環型環保科技園區。

「桃園市生質能中心」BOT 案興建營運範圍包括熱處理 (廢棄物焚化)、厭氧消化、掩埋等單元及相關附屬設施等工作，透過將廢棄物導向減量、再使用、再循環的方式，落實循環經濟。此一中心完工後，將負責處理桃園市家戶垃圾與一般事業廢棄物，同時回收熱處理過程產生的廢熱進行發電；並透過厭氧消化發電技術，處理高含水率、不適燃的廚餘，開創最佳廚餘處理方式。