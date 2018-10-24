中鼎攜手欣達環工承攬逾40億高雄污水回收BTO案 預計2021年完工

中鼎 (9933) 攜手欣達環工成功承攬「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫」，並成立「臨海水務股份有限公司」為特許公司，負責該案的投資、興建及營運。中鼎指出，此工程預計於 10 月 31 日舉行簽約典禮，興建工程經費為新台幣 40.33 億元，特許年限 18 年，預計 2021 年完工。中鼎表示，本案為國內首座結合公共污水處理廠與大型再生水廠的專案，使污水可於處理後做為工業用水使用，化身都市小水庫，預計 2021 年興建完工後，將可為高雄臨海工業區提供每日 3.3 萬噸的再生水，紓緩當地水資源供給壓力。



中鼎提到，本案為政府「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」六座示範廠之一，採污水廠與再生水廠一次到位方式興建，第一期建設日處理量 5.5 萬噸污水處理廠及再生水廠，可生產 3.3 萬噸再生水，供應臨海工業區廠家使用。



而因應周邊產業發展之水源需求，未來可擴建至日產 6 萬噸再生水，連同鳳山溪再生水廠第二期建設提升水源至 4.5 萬噸，兩案將可為臨海工業區增加每日超過 10 萬噸的再生水。