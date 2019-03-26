A股資金行情斷炊？外資昨加速撤離 陸股短期震盪難免

在昨 (25 日) 隨外圍股市下挫之後，大陸股市今高開低走，早盤由紅翻黑。在市場動盪中，外資昨天通過陸股通單日淨賣出 A 股金額創下紀錄新高，分析師擔心恐帶來短期行情壓力。

據《彭博》數據顯示，滬、深港通昨淨賣出 A 股金額達到人民幣 107.7 億元，是 2016 年 12 月深股通開通之後，最大的單日淨賣出量。同時，也是北向資金連續第 5 日的淨賣出。

外資撤離 A 股下挫 (圖表取自彭博)

凱基證券分析師 Ben Kwong 表示，近期數據顯示，主要經濟體出現經濟放緩的跡象，讓投資人選擇避開風險。他們賣出中國股票等高風險資產，一些投資人在面臨高不確定性時，選擇先獲利了結。

上證指數已經在 3100 點下方，先前在今年以來外資持續流入之下，引動資金行情，3 月份滬深兩市成交量多日突破兆元人民幣，其他時間也接近此水準，幫助上證指數今年以來漲幅仍有 22%，為全球表現最佳的主要指數。

問題在於，外資是否將持續賣出？

據《Zero Hedge》報導，過去兩次外資以類似規模退出 A 股時，上證指數在接下來幾天中，都至少下挫 7%。

天風證券分析師徐彪發表研報指出，美股下跌和 VIX 指數走高，通常會導致外資整體降低資產風險，預計部分外資暫時流出 A 股消費白馬一段時間。徐彪表示，如果在此階段去抄底消費白馬，性價比會非常高，因為長期來看，還會有更多外資要進來，對白馬股估值體系的重建仍然在路上。

中泰證券最新研報認為，估值回升告一段落，全球從風險再回避險。近期海外股市又出現大幅回調，說明基本面下行帶來的獲利回落或將成為主導，全球風險資產面臨回調壓力，而無風險資產的價值或逐步凸顯。