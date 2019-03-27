俄羅斯兌現減產承諾、美頁岩油擴產卡關 油價直逼4個月高點

根據《彭博社》報導，俄羅斯可望於本月底兌現減產承諾，美國頁岩油擴產行動遭遇瓶頸，引發市場對供給趨緊的疑慮，帶動油價走揚，直逼 4 個月高點。

台北時間週三 (27 日) 下午 4 點 26 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.21%，至每桶 67.57 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.20%，至每桶 59.82 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，俄國可望於 3 月底，實現每日減產 22 萬 8000 桶的承諾，「我們正朝這個方向前進」；另一方面，持續擴產的美國頁岩油，近期遭遇財務與技術困境，恐影響產量與庫存表現。

除上述因素外，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，持續執行減產措施，加上美國對伊朗、委內瑞拉祭出制裁，影響其原油出口，今年以來，國際油價走揚，西德州中級原油累計已上漲約 32%。

從歷史資料來看，2019 年第 1 季，西德州中級原油累計漲幅 (截至 3 月 27 日)，可望創 2009 年以來最佳表現。

今年以來，西德州中級原油累計已上漲約 32%。(圖：翻攝自彭博)

日本國家石油天然氣暨金屬公司首席經濟學家 Takayuki Nogami 指出，俄羅斯正在兌現減產承諾，投資人對俄國和沙烏地阿拉伯之間的關係，信任程度已有所提升；委內瑞拉原油出口受阻，也強化了市場對供給趨緊的疑慮。

近年來，委內瑞拉經濟低迷、通膨飆升，累計已有數百萬民眾出走國外；外界多認為，總統 Nicolas Maduro 的錯誤政策，是造成經濟危機的主因。

今年 1 月，委內瑞拉國會及反對派領袖 Juan Guaido，自行宣布出任「臨時總統」，且隨即獲得美國總統川普及多個鄰國承認，Maduro 憤而宣布，與美國斷交；而國家領導人「鬧雙包」的情形，也讓委國政局更加動盪。

雪上加霜的是，3 月以來，委內瑞拉已 2 度遭遇全國大停電，經濟活動全面癱瘓，石油出口因碼頭無法運作而停擺。