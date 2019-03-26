美國原油日產量年底可望攀至1300萬桶 再創新高

根據《彭博社》報導，去年美國石油出口增幅超過 70%，達每日 200 餘萬桶，今年可望續增；據估計，美國原油產量將於今年 12 月，攀升至每日 1300 萬桶，再創新高。

台北時間週二 (26 日) 下午 5 點 08 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.46 %，至每桶 67.12 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.88%，至每桶 59.34 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

近 1 個月以來，美國石油出口量，平均每日逾 300 萬桶，勝過產油國科威特的出口表現；原油交易商預估，2020 年底，美國石油出口量，將達每日 500 萬桶，較當前水平高出 70%。

國際能源總署 (IEA) 預測，美國石油出口量，將於 5 年內，達到每日 900 萬桶 (2012 年僅 100 萬桶)；2024 年，美國可望超越俄羅斯和沙烏地阿拉伯，成為世界最大石油出口國。

美國石油出口量續增。(圖：翻攝自彭博)

IEA 署長 Fatih Birol 稱，未來 5 年，在全球原油產量增幅、液化天然氣貿易成長規模中，美國的占比將分別高達 70% 及 75%，「美國頁岩油革命的第 2 波浪潮，即將到來。」

美國石油出口量可望超越俄羅斯。(圖：翻攝自彭博)

在此同時，美國業者正在全球市場，開發新客戶。馬拉松原油 (Marathon Petroleum) 執行長 Gary Heminger 表示，近期正在新加坡、南韓等國，找尋新買家；IHS Markit 分析師 Roger Diwan 指出，美國原油出口市場，必須從「嬰兒期」過渡至「成年期」。

對美國原油來說，中國市場需求多寡，是一大關鍵；若美國石油出口成長速度一如預期，相關產業對美中達成貿易協議的期待，將隨之增加。

據估計，美國原油產量將於今年 12 月，增至每日 1300 萬桶，超越去年底的 1180 萬桶，再創新高。