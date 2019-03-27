能源盤後—市場聚焦全球供應緊縮 WTI止跌收高

週二 (26 日) 交易，原油價格攀升，WTI 原油價格 3 個交易日來首次收高，係因 OPEC 帶領的全球減產和美國制裁伊朗和委內瑞拉造成的供應量下降持續支撐市場。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「主要的焦點持續放在供應端，而非需求端。雖然因為近期經濟數據的疲弱，讓市場對需求的擔憂更聚焦，但最終沙國與其盟國還是會努力減產以提高油價，他們會持續限制供應量，用人為的方式提高價格。」

「除非需求端的擔憂加深，尤其是來自中國和其他新興市場經濟體的需求擔憂，否則我們可能會看到油價進一步鞏固並橫盤整理一段時間。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.12 美元或 1.9%，收每桶 59.94 美元，週一收在 58.82 美元，達 3 月 15 日以來最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或 1.1%，收每桶 67.97 美元。

OPEC + 減產

OPEC 減產以及美國對伊朗和委內瑞拉的制裁持續提供油價支撐力，今年迄今原油價格已經上漲 50% 以上。OPEC + 協議今年上半年將較去年 10 月產油水準減產 120 萬桶 / 日。

OPEC 成員國委內瑞拉週一的政局緊張氣氛升高，因外媒報導，美國國務卿 Mike Pompeo 向俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 表示，倘若俄羅斯持續派軍隊至委內瑞拉支持 Nicolás Maduro 政權，美國將不會袖手旁觀。美國支持反對黨領袖 Juan Guaidó 成為委國合法總統。

以巴局勢緊張

市場參與者將關注迦薩 (Gaza) 一帶的中東事務發展，看是否緊張情勢會擴大，但目前這消息尚未明顯影響期貨市場。

以色列前天凌晨遭來自加薩走廊的數十枚火箭突襲，以色列數小時內派出軍機空襲加薩多處建築，包括哈瑪斯總理哈尼耶（Ismail Haniyeh）辦公室和軍事情報總部，週二以色列仍持續攻擊，以巴緊張升至 2014 年以來新高。

供應狀況

API 稍晚將公布美國供應量數據，而美國官方數據 (EIA) 將於週三公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師估計上週 (3 月 22 日止）國內原油供應量下降 220 萬桶、汽油下降 360 萬桶、蒸餾油(含熱燃油) 下降 80 萬桶。

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9% 至每加侖 1.956 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5% 至每加侖 1.990 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.74 美元，該契約週三收盤後將到期。

根據燃料價格追蹤公司 GasBuddy 的數據，以零售水準，美國週一平均汽油價格連續第 6 週上漲，每加侖較上週漲價 6.5 美分，達 2.62 美元。

GasBuddy 石油分析部門主管 Patrick DeHaan 表示，「因為煉油廠持續戮力邁向更環保、昂貴的汽油，以達夏季環境要求，且原油價格也持續攀高，所以上週全美 50 州的汽油價格都上漲。」