永旺信用卡驚傳退出台灣市場！

日本永旺金融服務 (8570-JP) 在台子公司「台灣永旺信用卡股份有限公司」在週三 (27 日) 發出重要公告，宣布將退出台灣市場。目前已獲得政府相關主管單位的許可，自 2019 年 6 月 1 日起，台灣永旺信用卡將全面停止使用。

(圖：Investing.com)

目前該公司在台灣市場的流通卡數僅剩 5 萬多張，台灣永旺信用卡在官網的重要公告中表示，消費者所「持有的台灣永旺信用卡可以使用至 108 年 5 月 31 日為止，自 108 年 6 月 1 日起，不論卡片有效期是否屆滿，所有永旺信用卡將自動失效停用 (含正、附卡)」。

台灣永旺信用卡終止業務停卡公告 - 2019 年 3 月 27 日 (圖：翻攝自台灣永旺信用卡官網)

該公司也提醒消費者，「所累積之紅利點數請盡快於 108 年 7 月 31 日前使用完畢，未使用之紅利點數將於前述兌換期限屆至後全數失效」，請持卡人特別留意。

根據金管會的「信用卡重要業務及財務資訊 (資訊揭露)」，在 2019 年 1 月時，台灣永旺信用卡的流通卡數為 50,669 張，有效卡數為 25,658 張，當月簽帳金額為新台幣 1 億 273 萬 5 千元。

台灣永旺信用卡於 2002 年在台成立，是首家在台灣取得信用卡發卡執照的日商。並於 2009 年獲得金管會核准辦理信用卡收單業務，在 2010 年展開銀聯卡收單業務。

該公司在 2013 年 9 月時曾爆發假帳弊案，金管會在 2014 年 5 月作出裁罰，當時永旺必須繳交 250 萬元罰鍰，解除涉案員工職務，並停止在台增發新卡業務 (在 2014 年 9 月上旬解除禁令)。