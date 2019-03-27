紐西蘭央行維持利率不變 但準備降息 紐元大貶1.5%

紐西蘭央行週三 (27 日) 維持利率於紀錄低點 1.75% 不變，但央行表示，在全球經濟增長放緩和通膨前景有下跌風險情況下，如今有可能降息，導致紐元大跌。

紐元兌美元迅速大跌 1.5%，最低至 2 週半的低點 0.6797 後，隨後回穩在 0.6803 美元附近。澳元也受到拖累，下跌 0.4%，至 0.7106 美元。

紐元大跌

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 於會後聲明表示，考慮到全球經濟前景疲軟和國內支出減少，紐西蘭下次降息的可能性提高。此外，核心 CPI 仍然低於 2% 的目標值，這需要持續的支持性貨幣政策。

經濟學家並沒有預料到央行會如此徹底地轉為鴿派，早前包括 2 月的會議後，Orr 仍不確定利率要上升或下調，但其預測認為最終會上升。

Kiwibank 資深經濟學家 Jeremy Couchman 會後立即發表降息預期，表示紐西蘭央行將在 5 月會議中降息，之後今年再降息 1 次。在此之前，這家國有銀行曾預測，紐西蘭在 2021 年以前都會維持利率不變。

ASB 首席經濟學家 Nick Tuffley 表示，央行的立場出現了明顯的轉向，接下來的會議中都可能調降短期利率，最終 ASB 認為，自 8 月到年底之前，紐西蘭央行可能降息 50 基點。

上週紐西蘭統計局公布，2018 年第 4 季的經濟成長率為 0.6%，連續第 2 季成長疲軟，也使年成長率放緩至 2.3%，是 2013 年以來最低。

央行今天的聲明也呼應了紐西蘭及國際經濟疲軟的現況，央行聲明中說，全球經濟前景繼續走弱，特別是紐國的主要貿夥伴，包括澳洲、歐洲和中國，這種疲軟的前景促使央行放鬆了預期的貨幣政策立場。