蔚來汽車股價兩日跌逾3成 取消建廠計畫、降交付量是主因

在降低第一季交付前景並取消上海製造工廠建設計畫後，蔚來汽車 (NIO-US) 在 3 月 6 日、7 日兩個交易日內連續重挫，7 日收報 7.09 美元，兩日累計跌幅達 30.22%。

3 月 6 日上午，蔚來汽車發布 2018 年第 4 季度及全年未經審計財報。財報顯示，2018 年全年蔚來實現營收人民幣 49.51 億元，其中第 4 季營業總收入為 34.36 億元，季增 133.8%，高於華爾街預計的 29.1 億元。整體來看，2018 年蔚來淨虧損達到人民幣 96.39 億元，較去年同期增加 92.0%。

但是，蔚來在財報中表示，將終止上海嘉定工廠的計劃，未來繼續與江淮汽車合作走代工路線。蔚來表示，公司相信現有的合肥江淮蔚來基地能夠滿足未來 2 至 3 年的產能需求。

現金流吃緊可能是蔚來中止上海嘉定工廠的原因之一。蔚來財報顯示，截至 2018 年 12 月 31 日，蔚來汽車現金及現金等價物，限制性貨幣資金和短期投資的餘額為 83 億元人民幣。

財報後布後，美銀美林分析師 Ming Hsun Lee 將其對蔚來汽車的評級，從中性下調至表現不佳，並指出 ES8 的銷售增長低於預期，以及目前估值過高。

預計交付量減少

在財報電話會議上，蔚來汽車的管理層表示，與 ES8 相比，它收到的 ES6 訂單較少。令人悲觀的是，該公司預計其汽車交付量將至 52.4%，與去年同期相比，降幅為 56.1%；此外，其收入將在 2019 年第一季度下降至 59.5%，降幅為 55.9%。

蔚來首席財務官謝東螢表示，2019 年第一季交付量下滑超預期，有一部分原因在於 2019 年中國電動汽車補貼減少的預期，使去年年底交付提速，此外，元旦和春節假期期間的季節性因素也造成第一季交付量下滑。

在這次波動之前，截至 3 月 5 日收盤時，蔚來汽車表現良好，年初至今漲幅約為 59%。

昨日晚間，港股上市公司國開國際投資有限公司公告，稱準備出售所持蔚來全部股份。

國開國際投資表示，計劃透過公開市場基於當時市況以不低於每股 7.15 美元的價格出售公司持有的蔚來汽車共 467 萬股，占蔚來汽車本公告之日已發行股本約 0.44%。出售完成後，集團將不再持有任何蔚來汽車 ADR。