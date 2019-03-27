美股盤後 —  能源股領漲！美債殖利率續倒掛 經濟隱憂抑制美股漲幅

週二 (26 日) 俄羅斯承諾減產後油價飆升 1.9%，激勵能源股大漲，帶動四大指數集體收高，然而美國經濟擔憂打壓華爾街情緒，四大指數漲幅受限。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 140.90 點，或 0.55%，收 25657.73 點。

標普 500 指數上漲 20.10 點，或 0.72%，收 2818.46 點。

那斯達克指數上漲 53.98 點，或 0.71%，收 7691.52 點。

費城半導體指數上漲 14.00 點，或 1.01%，收 1396.75 點。

標普 11 個板塊全面開漲，能源股領漲、其次為金融類股與日常生活消費品板塊，非日常生活消費品板塊漲幅最小。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，Netflix (NFLX-US) 下跌 1.71%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03%； Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.54%；臉書 (FB-US) 上揚 0.84%。

美國國際貿易委員會 (ITC) 一名法官認定，蘋果侵犯了高通專利，建議部分侵權的 iPhone 應禁止進口至美國，此消息傳出引發蘋果股價扭升轉跌。

半導體類股亦漲跌互見。Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.78%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.14%；Intel (INTC-US) 上漲 1.25%；美光 (MU-US) 下跌 0.57%；AMD (AMD-US) 下跌 1.08%。

美國券商 Piper Jaffray 預期 Nvidia 預計未來幾季利潤將大幅增加。(圖：AFP)

美國券商 Piper Jaffray 投資分析師 Harsh Kumar 對 Nvidia 股價給予「加碼 (overweight)」評級，價格目標定為 200 美元。

Kumar 表示，考慮到 Nvidia 領先技術與市場領導地位，看好 Nvidia 在遊戲、資料中心與汽車市場有不錯的發展，近期該公司收購 Mellanox 更著實強化自家 GPU Cloud 雲端加速平台，在自動駕駛市場擁有強大的地位。

由於美債殖利率普遍走高，激勵金融股齊揚，SPDR 標普銀行業 ETF(KBE) 漲幅超過 2%。

高盛 (GS-US) 上漲 1.13%；摩根士丹利 (MS-US) 上漲 1.53%；花旗 (C-US) 上漲 1.48%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.91%。

台股 ADR 除聯電 ADR，其他個股皆走揚 。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.20%。中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.91%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.55%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 o.53%。

華爾街分析

週二 (26 日) 儘管美股四大指數揚升，市場對全球經濟的擔憂疑慮未除，導致大盤漲幅受限。

美債殖利率普遍上揚，但 3 個月和 10 年期美債殖利率利差仍處於倒掛。經濟數據方面，由美國經濟諮商理事會公布的 3 月美國消費者信心指數由 2 月的 131.4 急跌至 3 月的 124.1。

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 表示：「市場對於全球經濟增長存有很多疑慮這是可以理解的，因為自 2018 年初以來全球經濟成長持續大幅放緩，超寬鬆的貨幣和債務融資政策並不如預期的那樣具有刺激性。」

FTN Financial 首席經濟學家 Christopher Low 寫道：「沒有太多經濟消息支撐的情況下，市場在短期內變化相當快。因此，我們今天看到美債殖利率上升並不感到意外，喘口氣是有道理的。」

華爾街懷疑近期全球市場拋售過度，而風險性資產反彈。高盛分析師表示，儘管經濟情況確實可能不那麼有利，但股市最終可能表現良好，呈現平滑曲線。