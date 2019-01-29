美國出口禁令 福建晉華3月前恐面臨斷炊危機

英國媒體報導指出，根據知情人士透露，由於美國的出口禁令，福建晉華庫存的進口材料即將見底，而這些材料對工廠的運作至關重要，若再無新原料進口，預估最快在 3 月前將無法再進行生產。

圖: 官方網站

該消息指出隨著福建晉華在產量提升方面做出不錯的成績，但同樣的材料消耗也擴大，意味著庫存已經亮起紅燈。

業內認為美國透過針對福建晉華的案件，反應出美國不只是阻止相關的技術轉移到中國，更是為了阻止中國在相關的技術領域追趕上美國。

中國工信部在今 (29) 日也發出聲援表示，希望美國政府能夠客觀地對待中國企業，並表示整件事的起因在於美光公司 2017 年起訴聯電和福建晉華。而福建晉華本身並沒有 DRAM 技術，他們透過技術轉讓的方式，取得來自聯電的 DRAM 技術。如果要說有技術的爭議，也應該是聯電來負責。

根據美國舊金山聯邦法院最新公佈的文件顯示，法院認定美光對福建晉華的起訴文件有瑕疵，駁回美光對晉華的民事訴訟。而法院之所以駁回美光的訴訟，主要是由於美光提交的資料並不能確定該法院對福建晉華具有「管轄權」問題。

不過，美光最晚可以在 2 月 8 日前進行修正，並再次提交。同時，福建晉華日前也發布官方聲明稱，已向美國商務部提交信函，聲明公司準備遞交正式申訴，要求移出美國商務部實體清單。在接下來的幾個月中，晉華希望澄清公司並不存在危害美國國家安全的風險。

至於聯電，美國對其的態度則完全不同，聯電最終可能以巨額的罰款換得取消指控。