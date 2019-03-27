美股盤中─債券殖利率下降走勢回穩 道瓊上漲280點

美國股市週二中場上漲，道瓊上漲達 280 點。債券殖利率跌勢回穩，經濟下滑的擔憂因而消退。

台北時間 00:37

道瓊工業平均指數上漲 118.41 點或 0.46% 至 25635.24。

Nasdaq 指數上漲 51.80 點或 0.67% 至 7689.35。

S&P 500 指數上漲 16.39 點或 0.60% 至 2814.75。

蘋果股價上漲逾 1.5%，自昨日的跌勢中反彈。投資人反應該公司推出的系列服務。

美國 10 年期債券殖利率報 2.43%，昨日該殖利率下降至 2017 年 12 月以來低點。10 年期債券殖利率下降，3 月期債券殖利率上升，並高於 10 年期殖利率，形成殖利率曲線倒掛，投資人視此為經濟即將衰退的訊號。所以長期殖利率上升，現在被視為利多。

美國及其他國家公布經濟數據疲弱，且聯準會 (Fed) 調降了美國經濟展望，使得殖利率曲線因而倒掛。

分析師說，全球經濟成長充滿疑慮。這倒可以理解，因為自 2018 年初以來，經濟已大幅減緩。此外，超寬鬆的貨幣政策及購債注資的財政政策，其刺激效果並不如預期。

週一，道瓊小幅收高。消息指出特別顧問穆勒並未發現 2016 年總統大選期間，川普與俄羅斯共謀的證據，為股市利多。投資人亦希望穆勒的調查結束後，川普能全力達成貿易協定。

然而，全球經濟的擔憂，抑制了股市的漲幅。

分析師說，預期第一季海外經濟疲弱，美國亦同樣疲弱。問題在於第二季是否復甦，現在看來較可能是軟著陸。

2019 年開年，股市上漲。今年以來，S&P 500 上漲了逾 11%。