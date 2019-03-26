〈蘋果春季發表會〉三分鐘掌握蘋果全新訂閱服務：Apple News+、Apple TV+、Apple Card、Apple Arcade 

蘋果於美西時間週一 (25 日) 加州賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行的 2019 春季發表會，一口氣推出多項新訂閱服務：Apple TV+ (串流媒體訂閱)、Apple News+ (新聞、雜誌訂閱)、Apple Card (信用卡) 與 Apple Arcade (遊戲訂閱)，一如外界預期，讓「好戲，登場 (It's show time)」了。

蘋果 Apple TV Channels 與 Apple TV+

蘋果美西時間週一 (25 日) 重磅推出 Apple TV Channels 並整合了串流業者的訂閱服務。

Apple TV Channels 計畫將於今年 5 月 於 100 多個國家 / 地區推出，用戶可以個別訂閱不同頻道與影視服務，在 Apple TV Channels 中觀看 HBO、SHOWTIME、Starz 等熱門頻道，以及 CBS All Access、Tastemade 和 Smithsonian Channel 等影視服務。

此外，蘋果還將推出品牌連網合作，擁有三星、LG、SONY 和 Vizio 等其他電視平台的用戶，以及來自 Roku 和亞馬遜的機上盒用戶，都可以下載 Apple TV App (應用程式) 來訂閱蘋果的影音服務。

知名電視女主持人歐普拉助陣蘋果 Apple TV + 原創影音訂閱服務。(圖：AFP)

除此之外，蘋果還推出了 Apple TV+ 原創影音訂閱服務，提供各類新型節目，用戶可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上訂閱觀看，然而，在春季發表會上，蘋果並沒有公布 Apple TV+ 的訂閱價格，預期今年秋季在 100 多個國家 / 地區推出。

有別以往，蘋果還邀請名導史蒂芬史匹柏、珍妮佛安妮斯頓、歐普拉等藝人站台，娛樂、話題性十足，這些好萊塢大咖輪番上台演說，讓觀眾彷彿看了脫口秀節目一樣精彩 。

蘋果 Apple News+

蘋果目前提供為期一個月的 Apple News+ 免費試用，並將將近 300 種的雜誌內容加入，推出新訂閱服務 Apple News+。

蘋果 Apple News + 訂閱服務。(圖：AFP)

蘋果正提供美國地區用戶每月 9.99 美元，加拿大每月 12.99 美元的訂閱內容，用戶可以看到《國家地理雜誌》、《華爾街日報》、《洛杉磯時報》與《TechCrunch》等媒體內容。

該服務的新賣點之一是隱私保護。蘋果表示不會讓廣告商追蹤 Apple News + 的用戶。

全球首見遊戲「玩到飽」服務：Apple Arcade

果迷可以在 App Store 訂閱 Apple Arcade 中的所有遊戲，只要月付固定費用，果迷就可以無限在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 等裝置中暢玩 Apple Arcade 所有的遊戲。

果迷可以在 App Store 月付訂閱 Apple Arcade 中的所有遊戲。(圖：AFP)

這比單獨購買遊戲還更加划算，裡面無廣告的設計、無課金機制更大大提升用戶遊戲體驗。

蘋果 CEO 庫克驕傲表示，IOS 系統將成為全球最大的遊戲平台。

信用卡 Apple Card

蘋果與高盛聯手推出信用卡服務 Apple Card，提供實體或虛擬的 Apple Card 鈦金卡。只要擁有 iPhone 就可以直接申請，持卡人能在全球支援 Apple Pay 和萬事達卡的商店 / 商家刷卡消費。

蘋果與高盛聯手推出信用卡服務 Apple Card。(圖：AFP)

蘋果推出的信用卡的獎勵機制粉吸睛！

除了提供免年費、2-3% 現金回饋，使用 Apple Card 實體鈦金卡還有 1% 現金回饋，虛擬的 Apple Card 內存於 Wallet 應用程式當中，自動記帳個人所有的消費，協助持卡人輕鬆管理財務，此外，蘋果也保證也不會有騷擾廣告影響用戶體驗。

本次春季發布會與往常非常不同，一如外界預期聚焦於「服務」，排除常見的「硬體」新品發表，然而，這些服務性業務是否能讓果迷青睞？成為蘋果下一代金雞母，仍有待時間觀察，讓人拭目以待！