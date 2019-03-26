〈蘋果春季發表會〉三分鐘掌握蘋果全新訂閱服務：Apple News+、Apple TV+、Apple Card、Apple Arcade 

蘋果於美西時間週一 (25 日) 加州賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行的 2019 春季發表會，一口氣推出多項新訂閱服務：Apple TV+ (串流媒體訂閱)、Apple News+ (新聞、雜誌訂閱)、Apple Card (信用卡) 與 Apple Arcade (遊戲訂閱)，一如外界預期，讓「好戲，登場 (It's show time)」了。
蘋果 Apple TV Channels 與 Apple TV+
蘋果美西時間週一 (25 日) 重磅推出 Apple TV Channels 並整合了串流業者的訂閱服務。
Apple TV Channels 計畫將於今年 5 月 於 100 多個國家 / 地區推出，用戶可以個別訂閱不同頻道與影視服務，在 Apple TV Channels 中觀看 HBO、SHOWTIME、Starz 等熱門頻道，以及 CBS All Access、Tastemade 和 Smithsonian Channel 等影視服務。
此外，蘋果還將推出品牌連網合作，擁有三星、LG、SONY 和 Vizio 等其他電視平台的用戶，以及來自 Roku 和亞馬遜的機上盒用戶，都可以下載 Apple TV App (應用程式) 來訂閱蘋果的影音服務。
除此之外，蘋果還推出了 Apple TV+ 原創影音訂閱服務，提供各類新型節目，用戶可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上訂閱觀看，然而，在春季發表會上，蘋果並沒有公布 Apple TV+ 的訂閱價格，預期今年秋季在 100 多個國家 / 地區推出。
有別以往，蘋果還邀請名導史蒂芬史匹柏、珍妮佛安妮斯頓、歐普拉等藝人站台，娛樂、話題性十足，這些好萊塢大咖輪番上台演說，讓觀眾彷彿看了脫口秀節目一樣精彩 。
蘋果 Apple News+
蘋果目前提供為期一個月的 Apple News+ 免費試用，並將將近 300 種的雜誌內容加入，推出新訂閱服務 Apple News+。
蘋果正提供美國地區用戶每月 9.99 美元，加拿大每月 12.99 美元的訂閱內容，用戶可以看到《國家地理雜誌》、《華爾街日報》、《洛杉磯時報》與《TechCrunch》等媒體內容。
該服務的新賣點之一是隱私保護。蘋果表示不會讓廣告商追蹤 Apple News + 的用戶。
全球首見遊戲「玩到飽」服務：Apple Arcade
果迷可以在 App Store 訂閱 Apple Arcade 中的所有遊戲，只要月付固定費用，果迷就可以無限在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 等裝置中暢玩 Apple Arcade 所有的遊戲。
這比單獨購買遊戲還更加划算，裡面無廣告的設計、無課金機制更大大提升用戶遊戲體驗。
蘋果 CEO 庫克驕傲表示，IOS 系統將成為全球最大的遊戲平台。
信用卡 Apple Card
蘋果與高盛聯手推出信用卡服務 Apple Card，提供實體或虛擬的 Apple Card 鈦金卡。只要擁有 iPhone 就可以直接申請，持卡人能在全球支援 Apple Pay 和萬事達卡的商店 / 商家刷卡消費。
蘋果推出的信用卡的獎勵機制粉吸睛！
除了提供免年費、2-3% 現金回饋，使用 Apple Card 實體鈦金卡還有 1% 現金回饋，虛擬的 Apple Card 內存於 Wallet 應用程式當中，自動記帳個人所有的消費，協助持卡人輕鬆管理財務，此外，蘋果也保證也不會有騷擾廣告影響用戶體驗。
本次春季發布會與往常非常不同，一如外界預期聚焦於「服務」，排除常見的「硬體」新品發表，然而，這些服務性業務是否能讓果迷青睞？成為蘋果下一代金雞母，仍有待時間觀察，讓人拭目以待！