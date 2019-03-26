〈蘋果春季發表會〉蘋果高盛推Apple Card 無年費、跨國手續費 遲繳也不收滯納金

去年外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 和高盛 (GS-US) 將聯手打造實體蘋果信用卡，週一這款信用卡「 Apple Card」在蘋果春季大會上正式亮相。

今年夏季蘋果就會推出此卡，屆時用戶只要透過 iPhone 就可在短短數分鐘內輕鬆註冊該卡，該卡結合 Apple Pay，如果商家無法使用 Apple Pay，蘋果還創造一款實體卡，上頭只有雷射彫刻持卡人姓名，沒有任何卡號和其他敏感個資。

若是在 Apple Pay 支付方式時使用 Apple Card，可以獲得 2% 現金回饋，使用他行實體信用卡則為 1%，若是在實體 Apple Store 或線上網站等蘋果通路消費，則有 3% 現金回饋，且這些回饋將每日計算，回饋至用戶帳戶中。

這是蘋果與高盛這兩家公司進入新領域的第一步，蘋果週一宣布新訂閱服務，再以新增的實體信用卡擴大 Apple Pay 的使用，企圖開發硬體以外的營收來源。

至於高盛，在經過 150 年多數導向機構投資者、企業和政府需求的歷史後，藉著這首張信用卡正要向消費金融產品邁開第一步。

高盛執行長 David Solomon 表示，與蘋果攜手合作推出的 Apple Card 是邁向消費金融產業之旅的關鍵首步。他以備忘錄向員工表示，「Apple Card 徹底改變了信用卡體驗，可以引領顧客朝更健康的金融生活邁進。」

高盛網路借貸平台 Marcus 目前擁有 300 萬顧客、450 億美元存款，以及迄今 50 億美元的消費貸款餘額。

Apple Card 用戶可以透過 iPhone 的錢包 app 管理收支狀況，且不收取滯納金、跨國費用或年費。

蘋果線上業務副總裁 Jennifer Bailey 表示，「就算你遲繳，我們也不會像其他銀行那樣收你罰款，因為我們的目的是讓你更輕鬆還款，而非更難。」

Bailey 提到，蘋果使用機器學習以及地圖服務等容易理解的方式，將用戶的採購活動列出清單，且提供彩色標籤將購買活動分組，例如食物、娛樂等各種組別，還可以用時間觀察消費頻率趨勢，

然而，蘋果強調相當重視用戶隱私與資安，所以支出分析是在設備上完成，並非在蘋果伺服器上，「蘋果這家科技巨頭不知道你買了啥、在哪裡買的、花了多少錢等等，而且高盛也不會向第三方出售數據。」

此外，該卡使用被稱為安全元件的「特殊安全晶片」來儲存卡號，且每一筆交易都會產生一次性的代碼，搭配 iPhone 手機的面部辨識或者指紋辨識，也能提高使用該卡的安全度