半年內兩次空難 波音570億美元訂單恐不保

根據《彭博社》報導，波音 (BA-US)737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」；基於安全考量，部分航空公司已開始重新評估，採購波音飛機的適切性，據估計，總價值約 570 億美元的訂單，恐出現變數。

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機於週日墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air)，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

上個月，於「川金二會」期間，越南越捷航空 (Vietjet) 才加碼購買波音飛機，其訂單總值進一步增至 250 億美元；如今，越捷航空稱，將待空難原因釐清後，再拍板購機計畫。

據悉，印尼獅子航空有意取消價值達 220 億美元的波音客機訂單，改向空中巴士 (Airbus) 採購飛機；此外，烏地阿拉伯 Flyadeal 航空，有 1 筆 59 億美元的訂單，也暫時擱置。

俄羅斯 Utair 航空已向波音採購 30 架飛機，訂單總額達 36.5 億美元；在衣航空難發生後，Utair 航空指出，必須先確保安全性，才願意接收飛機。

737 是波音最暢銷的機型，對營收貢獻卓著，其升級版 737 MAX 系列，累計已取得逾 5000 筆訂單，總價值超過 6000 億美元。

截至目前為止，已有印度、中國、澳洲、新加坡、歐洲、斐濟、印尼、馬來西亞、納米比亞、紐西蘭、挪威、阿曼、南韓、巴西、墨西哥等多個國家，對波音 737 MAX 8 祭出「停飛令」；而原本力挺波音的美國，週三也改變立場，宣布停飛波音 737 MAX 飛機。

週三波音股價收漲 0.46%，至 377.14 美元；在美國宣布停飛 737 MAX 飛機後，波音股價一度重挫逾 3%，但隨後又反彈回升。