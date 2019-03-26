能源盤後—利空交錯 原油漲跌互現 WTI收至一週低點

週一 (25 日) 交易，原油期貨價格收盤漲跌互現，因市場仍擔憂經濟放緩恐挫傷能源需求，WTI 原油收創一週多以來最低價，但因主要產油國持續減產加上委內瑞拉局勢緊張，Brent 原油找到支撐力。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 22 美分或 0.4%，收每桶 58.82 美元，達 3 月 15 日以來最低收盤價，上週五該契約價格收低 1.6%，但根據道瓊市場數據，上週仍收高 0.4%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 18 美分或 0.3%，收每桶 67.21 美元，上週跌幅 0.2%。

全球經濟放緩

市場上週對全球經濟放緩的擔憂加劇，因製造業數據顯示美國和歐洲出現進一步疲弱跡象，美國 3 月份製造業 PMI 初值意外自前月的 53 下降至 52.5，歐元區 PMI 數據也同樣遜於預期。



再加上公債殖利率反轉，凸顯了這些經濟恐懼。

Schneider Electric 全球商品分析師 Balint Balazs 表示，「儘管 OPEC + 組織持續努力，市場對全球需求增長放緩的擔憂仍持續破壞目前的價格漲勢，上週五 WTI 和 Brent 最前月契約價格就出現 2 月以來最大單日跌幅。」

「但是，石油基本面目前仍偏向有利多頭，因為 OPEC + 減產加上美國原油和石油產品庫存近期大減，示意市場可能快轉向供應不足的領域。」

OPEC 減產的努力以及美國對委內瑞拉和伊朗的制裁，這些對價格提供了支撐力，今年迄今讓油價上漲了 20% 以上。

WT 原油 (藍)、Brent 原油(綠) 今年迄今價格走勢

根據 OPEC + 減產協議，今年上半年將較去年 10 月產量水準減少約莫 120 萬桶 / 日。

委內瑞拉局勢週一更加緊張，因美國國務卿 Mike Pompeo 向俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 表示，倘若俄羅斯持續派軍隊至委內瑞拉支持 Nicolás Maduro 政權，美國將不會袖手旁觀。美國支持反對黨領袖 Juan Guaidó 成為委國合法總統。

與此同時，一些船隻原定週一通行美國最大海港休士頓船舶航道 (Houston Ship Chanel)，但因休士頓化工廠大火，燃油外洩導致美國海岸防衛隊（US Coast Guard）自上週五起關閉休士頓和墨西哥灣的水道，目前尚不清楚何時重啟，影響了航運。

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