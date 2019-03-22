第八輪高階貿易談判下週登場 川普：美中已「接近達成協議」

根據《彭博社》報導，第 8 輪美中高階貿易談判，將於 3 月 28、29 日登場；美國總統川普今 (22) 日表示，雙方已「接近達成協議」。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將於 3 月 28、29 日訪華，在北京進行第 8 輪高階貿易談判；而中國國務院副總理劉鶴，預計於 4 月初回訪，在華府進行第 9 輪高階貿易談判。

美中貿易談判前景不明，部分美國談判代表，對於中國在貿易談判過程中，態度反覆的現象，感到擔憂；據悉，在同意對智慧財產權政策進行改革後，中國談判代表開始改變立場，主因在於，他們並未獲得美方取消懲罰性關稅的承諾。

此外，中國也改變了對藥廠「數據保護制度」的承諾，並試圖在貿易協議文本中，加入某些文字，藉以確保內容符合中國法律規定。

然而，川普週五接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

川普日前指出，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

據傳川普正持續對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，他需要一場有助提升連任機率的「重大勝利」；川普一再強調，和中國的談判進展順利，並強調，一旦達成貿易協議，美股將大幅走揚。

川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，外界憂心，若川普對貿易協議不滿，恐導致「川習會」破局。

川普上週於白宮受訪時表示，美中很有可能達成協議，因為中國亟欲促成此事，但他不急於求成；川普並稱，中國國家主席習近平知道，「我是在協議談不攏時，就會走人的那種人，這是可能發生的，他也不希望出現這種情形。」

川普說，可以等協議敲定後，再和習近平會面，簽署協議；亦可在協議接近達成時，與習近平會面，進行最後磋商。