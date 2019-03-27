【永豐期貨】台指選擇權盤前－恐慌情緒降溫 台股量縮小漲收復10550

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 86 點至 10523 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 36.2 點，電子期逆價差擴至 - 1.44 點，金融期逆價差縮至 - 4.25 點。現貨部分，三大法人賣超 18.72 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2104 口至 25793 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1381 口至 58799 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1129 口至 23721 口。

週一美國股市未再大幅下挫，三大指數震盪後收平，加上美股電子盤翻紅，激勵週二亞洲股市信心回穩跳高開出，台股也在權值股走高下一舉收復 10500 關卡，不過盤中 10550 浮現部分賣壓使指數收斂漲幅，不過尾盤多檔權值股再度敲進大筆買單，使加權指數向上走揚，盤面上前 50 大權值股中有 37 檔呈現上漲，終場加權指數上漲 79.72 點或 0.761%，收在 10559.2 點，成交量能 1032.32 億，較前一日縮減 62.91 億。整體而言，今天亞洲股市由於美股未再續跌而出現反彈收斂昨日部分跌幅，台股週二日 K 開高走高以實體紅棒作收，不過量能卻呈現萎縮，顯示雖然市場信心稍有回復，但仍有縮手觀望的意味，短線上 3 月 22 日波段高點將是短線上較關鍵的壓力。

選擇權分析

隨著今天指數走高，週選擇權 OI 最大量支撐壓力區上移，由 10400~10550 上移至 10500~10600。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.23。VIX 指數下降 0.85 至 13.42，而外資也加碼 7515 口的淨買入。整體選擇權部位顯示略為回溫。 (永豐期貨研調)



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