川普發文：拜登赦免令無效
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 08:10
華盛頓時間周一（17 日）0 時剛過，美國總統川普在社交平台發文稱，前總統拜登的赦免令無效，因為拜登用自動簽名筆簽署了這些文件，但川普沒有在帖子中提供任何證據。
川普在帖文中稱，拜登的赦免令「在此宣布其無效，空缺，沒有進一步的效力，因為它們是由自動（簽名）筆完成。換句話說，拜登沒有簽署這些文件，更重要的是，他對它們一無所知！必要的赦免文件既沒有向拜登解釋，也沒有得到他的批准。他對他們一無所知，而知道的人可能犯了罪。」
《彭博》指出，在川普提出上述言論之前，美國傳統基金會也提過相似論點。
拜登在去年 12 月 20 日宣布，「預防性」赦免美國國家過敏症和傳染病研究所前所長福奇、前美國參謀長聯席會議主席米利、「國會山騷亂」眾議院特別調查委員會成員，以防止川普上台後報復他們。
此外，拜登在卸任前一刻還「預防性」赦免多名親屬。這一赦免令包括拜登弟弟詹姆斯 · 拜登夫婦、妹妹瓦萊麗 · 拜登 · 歐文斯夫婦以及弟弟弗朗西斯 · 拜登，共 5 人。拜登在去年 12 月 1 日還以遭不公平對待為由宣布赦免兒子韓特 · 拜登。
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