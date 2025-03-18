川普發文：拜登赦免令無效

川普在帖文中稱，拜登的赦免令「在此宣布其無效，空缺，沒有進一步的效力，因為它們是由自動（簽名）筆完成。換句話說，拜登沒有簽署這些文件，更重要的是，他對它們一無所知！必要的赦免文件既沒有向拜登解釋，也沒有得到他的批准。他對他們一無所知，而知道的人可能犯了罪。」