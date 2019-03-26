【富蘭克林】富蘭克林新基金報到 『高』優質助長投資收益

富蘭克林在今年各大基金獎表現傑出，更獲頒指標基金獎「年度基金公司大獎」的最高榮譽，隨即以最實際的行動回饋台灣投資人支持，引進三檔屬性不同的全新基金，各擁「高殖利率」、「較高債信等級」及「高股利題材」的優勢，既滿足不同投資個性與理財目的需求，也擴充旗下基金選擇，其中包括國內第一檔境外伊斯蘭債券型基金，協助投資人打造完整資產配置，搭配定期定額策略，輕鬆對抗高波動成常態的投資環境。

富蘭克林有新「基」 投組陣容更上層樓

投資理財接地氣，富蘭克林身為全球投資專家，致力定焦當前潛力市場，豐富基金投資人的配置選擇。富蘭克林證券投顧接獲金管會證期局核准辦理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金」與「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金」三檔基金在台募集與銷售業務，現階段總代理的基金數已增加至 54 檔（截至 2019/03/25）。

新基金加入後，不只壯大富蘭克林基金服務陣容，其中固定收益資產再納入全球高收益債券型基金及伊斯蘭債券型基金，更提升其完整性，也增加不同屬性投資人因應市場波動或有配息需求時的多樣選擇。

高收益債券穩健求效益 對抗波動好工具

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金和極受台灣投資人歡迎的富蘭克林坦伯頓全球債券基金、新興國家固定收益基金是系出同門，皆有經理人麥可．哈森泰博共同操盤。

該檔新基金在全球化佈局的策略下，精準掌握美國高收益債及新興市場債兩大主軸，著重基本面良好的美國公司債與具有改革題材、相對於美國有利差優勢的國家，現階段以拉丁美洲及雙印（印度、印尼）等亞洲國家為最大持債區 *。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊秉持「高持債殖利率、低存續期間」的策略，以兼顧收益及防禦利率上揚風險，此外，該團隊也利用各主要國家貨幣政策分歧的情況，針對貨幣採多空雙向配置，靈活策略的效益得以充份挹注在基金表現。

富蘭克林前瞻投資 首檔境外伊斯蘭債券型基金登台

另外，秉持「財富來自前瞻」的信念，富蘭克林力求基金類型與投資範疇的創新、多樣並著眼於中長期潛力，今年也引進國內第一檔境外伊斯蘭債券型基金 - 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金。所謂的伊斯蘭債券須投資遵守伊斯蘭教律，也就是禁止投資於賭博、酒精、菸草、傳統收息金融等產業，同時禁止索取利息，其資金是用於投資在資產等生產或服務項目，債權人本質上以分享資產收益為主。

與傳統的全球債券相比，全球伊斯蘭債券實際上擁有更低波動性（以標準差衡量）、具吸引力的殖利率、與油價走勢相關性低、市場流動性越來越高，及採多種貨幣計價發行等，加上傳統伊斯蘭金融機構、穆斯林高資產客戶及主流投資者的強烈需求，推升該資產類別持續增長，不只提供現下投資人有別於一般固定收益資產的選擇，也因市場需求旺盛，提高收益率並創造超額報酬的機會。

富蘭克林沿襲在地化研究精神，基金團隊深耕杜拜、印度、馬來西亞等重要據點，管理伊斯蘭債券產品的經驗已超過十年，該基金看好伊斯蘭經濟體與波灣等產油國家財政，政府債信品質穩健並具有殖利率優勢，目前持債平均為投資等級，逾六成為政府相關債、約三成為公司債。

鎖定優勢產業高股利題材 定期定額歐股任優遊

投資理財時，市場回檔修正往往提供絕佳的進場機會。儘管英國脫歐議題未定，牽動歐洲股匯市波動加大，但以 MSCI 歐洲股價指數為例，相較全球股市或美股，擁有高股利率 4.0%、及較低的預估本益比 13.4 倍，而今年歐洲企業獲利成長率預估為 5.3%，明年可望加速至 9.1%(摩根大通，2019/3/14)，機會盎然。

新成員富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金側重歐洲金融、醫療等優勢產業的同時，也兼顧投資人偏愛較高股利率的意向，主要佈局股利收益與評價面被低估的股票，協助投資人以較低的波動風險參與歐股行情，適合定期定額長期參與。

富蘭克林全球投資專家 國民基金廣納世界財

2019 年市場延續高波動氣氛，投資應強化資產配置，富蘭克林旗下 54 檔基金陣容堅強而類型完整，有利投資策略更為延展多元，也為台灣投資人在不同產業與地區挖掘潛力標的，竭力創造獲利最大值。

* 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2018/11 月底。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

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