油價上漲25% 沙烏地阿拉伯：減產工作尚未結束

根據《彭博社》報導，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，持續執行減產措施，今年以來，布蘭特原油價格，累計上漲約 25%，但當前價格水平，仍低於 OPEC 成員國期待；沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 認為，減產工作尚未結束。

台北時間週一下午 2 點 43 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.16 %，至每桶 67.27 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.05 %，至每桶 58.79 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

Al-Falih 表示，恢復油市平衡的目標還沒達成，產油國必須堅持到底；當前美國原油庫存量，仍高於正常水準，短期內，市場依舊面臨供過於求的風險。

Al-Falih 指出，庫存增加、市場上的各式不確定性，讓投資人對石油勘探和生產，感到不安，OPEC 也不希望看到原油價格過高的情形，「我們會持續觀察市場供需狀況，並於 2019 下半年，做我們必須做的事情，以維持市場平衡。」

對於美國制裁伊朗、委內瑞拉，導致其原油出口量下滑的情形；Al-Falih 說，這並不影響他主張限制產量的立場。

Al-Falih 稱，產油國的減產幅度，符合預期；據估計，3、4 兩月，沙烏地阿拉伯平均每日原油出口量，會控制在 700 萬桶以下。