十銓去年每股賺3.04元 擬配息2元

記憶體模組廠十銓科技 (4967)2018 年繳出每股淨利 3.04 元的成績單，並擬配發 2 元現金股利。十銓 2018 年度財報，合併營收達 71.99 億元，相較 2017 年同期合併營收 68.24 億元成長 5.5%，連續兩年成長，2018 稅前淨利 2.23 億元，每股淨利 3.04 元，擬配發股東現金股利 1.36 億元，每股配發配息 2 元。



2018 年至今，記憶體產業供需失衡 DRAM 及 NAND FLASH 價格雙雙走跌下，整體環境看淡，十銓 2018 年稅後純益 1.73 億元，仍保持營運獲利，主因在於十銓早已進行組織優化與策略性人力資源配置調整，鎖定三大事業群邁進「品牌」「電競」及「工控」事業，往其高利潤及客製化產品深耕，在其分頭併進下，品牌 DRAM 佔比達 30%、Flash 產品達 16%，客製化 IC 佔 35%，工控 / SI、電競、行動週邊及其他策略性產品佔 19%。



展望 2019 年，十銓更將工控及研發合併，讓業務、工程、支援三位一體，全力支持工控客戶的技術整合、產品開發、後勤服務。未來，十銓將深入工控產業的供應鏈，並加強工業電腦的技術整合，為 2019 年創造更多業績。同時，在品牌及 T-FORCE 產品橫掃國際三大設計競賽後，將持續加強全球品牌知名度。