電競加持 十銓1月營收創九年同期新高

記憶體模組廠十銓科技 (4967) 公布 1 月營收 5.87 億元，較去年同期成長 13.77%，較 2018 年 12 月成長 1.63%，1 月營收攀登九年來同期新高紀錄，其中電競記憶體模組營收已穩佔 DRAM 逾 4 成。為因應 2019 年的市場挑戰，十銓業已完成內部組織微調，整體資源將更聚焦電競與工控團隊的發展。依據調研機構 Newzoo 報告指出，2019 年全球電競收入將達 11 億美元，較去年大幅上增 27%，其中北美地區將為主要營收來源，預計將創造 4.09 億美元的電競營收，另外中國將貢獻 19%、韓國 6%，其他地區共計佔其餘 38%。對此，十銓持續搶攻電競市場大餅，繼去年以 T-FORCE NIGHT HAWK DDR4 及 T-FORCE XTREEM DDR4 桌上型超頻記憶體，獲德國 iF DESIGN AWARD 肯定後，今年再度脫穎而出，T-FORCE XCALIBUR RGB DDR4 榮獲 2019 德國 iF DESIGN AWARD，再度展現十銓在電競超頻領域深耕的實力，持續提高品牌國際能見度。



2019 年市場景氣雖受大環境多變影響，十銓提到，公司將持續專注電競與工控業務拓展，以穩健的營運促進集團健康成長。未來 5G 商轉後，可望帶動伺服器、AI 等產業需求進一步增加，十銓無論在產品、研發、銷售、行銷、管理模式上皆已進行調整，改變想法與作法，以迎接 5G 新時代的趨勢來臨。