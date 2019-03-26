習近平抵巴黎 中法簽15項商業協議 含300億歐元空中巴士訂單

中國國家主席習近平週一 (25 日) 抵達法國巴黎，並與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 會面，雙方尋求加強貿易關係，並簽署 15 份商業協議及其他雙邊協議，其中包括採購總值 300 億歐元 (約 1 兆元新台幣) 的空中巴士 (Airbus) 飛機。

美中仍持續貿易協商，波音 737 Max 機型遭到停飛之際，習近平進行為期一週的歐洲之行，加強與歐盟國家的經貿關係。

據法國總統府人員表示，此次簽署協議中，中國航空器材集團同意購入 290 架空中巴士 A320 客機和 10 架空中巴士 A350 客機，總值約 300 億歐元；法國電力公司 (EDF) 與中國簽訂協議，於中國江蘇省沿海建造海上風力發電場，協議價值 10 億歐元；另外，法國巴黎銀行和中國投資公司將設立 10 億歐元基金，以幫助法國公司在中國開展業務。

此外，中法兩國同意撤消對法國家禽出口的禁運。習近平和馬克宏也確認，巴黎龐比度中心 (Pompidou Centre) 分館將於 2019 年秋季在上海揭幕。

馬克宏在記者會上說：「法國希望成為中國可靠、明確和穩定的合作夥伴。」

針對中國積極對外拓展國際合作，歐洲在如何回應上呈現分歧。馬克宏近來敦促中國在貿易和投資方面實施更多的互惠，同時也呼籲歐洲更加有力地保護自己，免受中國不斷增長的經濟和政治影響。

週二德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 及歐盟主席容克 (Jean-Claude Juncker) 將與習近平會面，一些德國的政商界人士，呼籲應更謹慎地歡迎中國的投資。