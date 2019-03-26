麥當勞斥資三億美元收購以色列AI公司

麥當勞 (MCD-US) 將斥資約 3 億美元收購以色列一家人工智能公司，以投入將用於快餐連鎖店的最新技術。

麥當勞在周一宣布收購 Dynamic Yield，後者是一家七年前成立，專精於機器學習的公司。這對於多年來一直避免收購的速食企業，可說是一罕見舉動

該技術將讓麥當勞能夠基於天氣、時段等數據，或者客戶先前的選擇，客製化顯示的菜單，例如在大熱天時推薦冰炫風；或者在早餐時段推薦豬肉滿福堡。

甚至評估客流量，以便在麥當勞連鎖店內忙碌時，推薦可更快拿到的餐點，或者在清閒時段，推薦較複雜準備的餐點。

(圖: AFP)

麥當勞每天替近 3.8 萬家門市店內的 6800 萬顧客提供餐飲服務，麥當勞計畫今年在美國的麥當勞得來速服務據點推出這項技術，進而推廣到海外，位於芝加哥的麥當勞總部甚至打算在餐廳內部和手機上推出該項技術。

麥當勞首席執行長 Steve Easterbrook 表示:「該技術具備了我們在數位平台上運行的能力和彈性」

這項交易的條款尚未公布，據知情人士表示成交價約為 3 億美元

Dynamic Yield 位於以色列第二大城 Tel Aviv 和紐約，擁有 200 多名員工。客戶包括了家具零售業 IKEA、和足球俱樂部托特納姆熱刺和在線超市 Ocado。收購完成後，Dynamic Yield 將繼續作為一家獨立企業，由其聯合創始人 Liad Agmon 運營，他表示：「我們很高興加入一個全球指標性的品牌企業裡」

麥當勞的市值約為 1420 億美元，雖然這一收購規模較小，但卻是 20 年來最大的一次。這在戰略上也具有重要意義，因為該公司轉向大數據，以在競爭激烈的快餐業中獲得超過競爭對手的優勢。

週一收盤，麥當勞 (MCD-US) 下跌 0.58％至 185.72 美元，總市值約 1421.35 億美元。

麥當勞正通過自助點餐機，手機訂餐和支付以及結合 UberEats 合作推出的外賣服務，皆是英國籍 CEO 布魯克於 2015 年提倡出的技術之一。而且目前也正在改善其服務據點，將增設更多自助點餐機、免費使用的平板和手機充電站

麥當勞表示他們將成為 Dyanmic Yield 的唯一擁有者，並將在交易後「繼續投資」新技術。併購後，Dyanmic Yield 仍將作為一家獨立公司運營，繼續和其合作客戶提供服務。