現金回饋人人愛 四大超商、麥當勞刷對卡才有回饋

國人越來越愛刷信用卡，而各項信用卡回饋中，現金回饋受多數持卡人歡迎。Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，刷卡賺回饋，現金入袋最直觀，不僅回饋率一目瞭然，使用折抵規則也相較簡單。

根據金管會數據統計，近五年來信用卡簽帳金額每年都以 7~9% 的幅度成長，2018 整年度結算，國人刷了 2.88 兆元為歷年來最高。周純如提到，有兩大主因：第一、行動支付讓信用卡的支付領域擴及到原本只接受現金的夜市、街邊商家；第二、麥當勞、肯德基、四大超商等連鎖商家也紛紛接受民眾以信用卡進行小額支付。

當許多精打細算的持卡人盤算著可以透過生活中各項小額消費賺進現金回饋時，Money101.com.tw 金融產品比較平台提醒，想賺回饋，還是得回歸到各家銀行對於「一般消費」的定義。值得留意的是，四大超商、麥當勞、肯德基、全聯福利中心等通路，又或是購買菸酒、遊戲點數的消費即使能接受信用卡付款，通常都無法賺到回饋。

即便如此，仍有部分信用卡提供回饋。依據民眾日常支付場景，Money101.com.tw 整理出市場上熱門信用卡的回饋條件，讓消費者每筆支付都能挑對卡，賺進回饋。挑卡有兩原則：第一、確認商家可接受哪些銀行信用卡；第二、了解該張卡「一般消費」的定義。

支付場景一、四大便利商店

並非每張信用卡都能在四大超商消費，以 7-11 來說，目前僅接受國泰、中信、玉山３家銀行信用卡；全家便利商店接受７家銀行信用卡，包含：台新、國泰、中信、玉山、聯邦、富邦、永豐；OK 便利超商店採聯合信用卡中心的小額支付平台，因此可接受 28 家銀行信用卡；萊爾富便利商店則是除了美國運通卡以外，其他銀行信用卡通通能刷。

其中，國泰、玉山、中信的卡友雖然在四大超商通通能刷，「便利超商」卻被排除回饋。

然而值得注意的是，玉山 Pi 拍錢包信用卡在今 (2019) 年 8 月底前，只要透過 Pi 拍錢包行動支付 Qrcode 掃碼付款，在全家超商享 4.5% Pi 幣回饋、萊爾富與 OK 商店則是享 3.5% 回饋，不過，若是透過超商的刷卡機結帳，玉山 Pi 拍錢包信用卡則無提供任何回饋。國泰 KOKO 卡則符合當月一般消費達 5000 元 (超商消費不得列入累積)，於四大超商消費享 5% 回饋。

支付場景二、麥當勞、肯德基等速食餐聽

麥當勞、肯德基等速食餐聽與 OK 便利商店一樣，同樣採聯合信用卡處理中心的小額支付平台，28 家銀行信用卡通通都可以刷，不過，多數銀行早已將小額支付平台的特約商家排除在回饋之列。

值得關注的是，以下三張信用卡，不僅可以在速食餐廳刷卡消費，也能賺回饋，滙豐現金回饋御璽卡提供 1.22% 現金回饋；樂天信用卡提供 1.25% 現金回饋，須每月登錄；新光寰宇現金回饋卡友則享 0.6% 現金回饋。

支付場景三、全聯福利中心

市場盛傳全聯福利中心不久後將開放多家銀行信用卡支付，目前僅接受台新、中信的信用卡付款，兩家銀行卡友在全聯的消費則是無法賺進刷卡回饋。