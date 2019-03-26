〈蘋果春季發表會〉一文看懂：蘋果三大Apple TV究竟有何不同？

2019 蘋果 (AAPL-US) 第一場發表會在台灣時間 3 月 26 日凌晨一點，於加州 Cupertino 總部內的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉辦。

這一場完全沒有新硬體產品的蘋果發表會，卻不輸過往發表會的精采，主打的各項新服務讓各界備受矚目，包括了整合 300 多家雜誌的新聞訂閱服務、遊戲訂閱服務、以及蘋果信用卡。

蘋果執行長 Tim Cook 以「好戲登場」 (It’s show time) 揭露了蘋果最新打造的「Apple TV +」，以及全新改版的「Apple TV+」加上蘋果原本「Apple TV」裝置的影視內容。果迷們將有三種新方式能夠享受更多電視內容和電影。

不過這三種影視服務的開頭都是「蘋果電視」(Apple TV)，究竟他們有什麼不同呢?

最終發表會重頭戲是在新打造的串流影音服務上，在蘋果正式發表全新 Apple TV + 的影音服務後，珍妮佛安妮斯頓 (Jennifer Aniston)、瑞絲薇絲朋 (Reese Witherspoon)、庫梅爾南賈尼 (Kumail Nanjiani)、J.J. 亞伯拉罕 (J.J. Abrams) 也到場談論原創節目，最後脫口秀名主持人歐普拉 (Oprah Winfrey) 也驚喜現身站台。

但蘋果還提到了更新電視應用程式，其中包含能新增一個新頻道。這麼多電視服務一次出現，那麼那些是新的呢？請看以下的懶人包整理。

1.Apple TV app

這款於 2016 年推出在 Apple TV 的串流服務，同時能在 iPhone 和 iPad 上的 App 上觀看。用戶能夠訂閱 Hulu、Amazon Prime Video、ESPN、PlayStation Vue 等多個提供影視的第三方頻道。這款 App 將在 2019 年 5 月推出全新版本，屆時將將併購 iTunes 電視節目和電影，為影視服務提供更多選擇。為了讓用戶有全新的影視體驗，蘋果表示，將在今年春季推出三星的智能電視，未來甚至有 Sony、 LG 和 Vizio 電視以及 Roku 和亞馬遜 Fire TV 串流影音電視。

今年秋天 MacOS 電腦上也能體驗這款 App。

2.Apple TV Channels

這是 Apple TV app 全新擴充打造的服務，能讓用戶訂閱各種合作夥伴的內容，Apple TV app 彙整各大平台 HBO，Showtime，Epix，Starz，Britbox 等電視頻道。用戶不僅在 Apple TV App 上就能使用，更不需切換成其他應用程式（如 HBO Now），訂閱者可以透過蘋果的家庭共享方案，與好友家人一同享受 Apple TV Channel 的服務。這聽起來有點類似於亞馬遜已上市的 Prime Channels。

蘋果目前沒有公布這項影音服務的定價，據悉 HBO 的訂閱服務可能有折扣。

3.Apple TV Plus

這款即將在今年秋天推出串流影音服務，將揭曉許多 Apple 獨家原創影視作品。 其中脫口秀名主持人歐普拉更是和蘋果簽下多年的合約，並與瑞絲薇絲朋和 JJ 亞伯拉罕合作推出原創影集。光是亞伯拉罕和其他幾十好萊塢影星，以及將推出的 30 幾部影視節目，可能已讓蘋果砸下超過 10 億美元的預算。其中包含了導演史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg) 的驚人故事 Amazing Stories 系列。目前尚未公佈 Apple TV Plus 訂閱的定價。

Apple TV

以上三項都是全新的服務，但 Apple 也繼續以 Apple TV 的名氣銷售其串流影音硬體。最受果迷喜愛的「奢華」標準版本要價 150 美元，4K 版本定價於 180 美元。但這價格也許會在今年底蘋果改版 Apple TV，或者推出 Apple TV Plus 以前調降，就讓我們拭目以待。