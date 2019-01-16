嘉澤去年獲利大增溫 有望增逾六成創新高 Q1營收淡季不淡

嘉澤 (3533) 去年第四季在本業及子公司嘉基 (6715) 出貨成長挹注下，營收維持高檔表現，推升去年全年營收創下新高紀錄，達 132.99 億元，年增 26.86%。法人預估，隨去年第四季銅價走弱，再加上嘉基貢獻逐步放大，單季獲利將維持第三季的高檔表現，全年獲利也有望較 2017 年成長逾六成，創下新高紀錄。嘉澤昨日增資股上市，以每股 140 元價格共發行 1 萬張，現增共計募得 14 億元，昨日股價以小漲作收在 199.5 元。而今開盤則帶量上漲，盤中股價最高來到 218.0 元，漲幅逾 8%，總量逾 4000 張。



而展望第一季，法人表示，嘉澤 1 月營收在農曆年前拉貨效應下，將維持高檔出貨動能，然 2 月適逢農曆年假，在出貨天數減少下，第一季營收將較上季下滑逾一成，但也有望較去年同期成長逾一成。