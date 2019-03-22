若美中達成協議 分析師看好股市大漲逾15%

雖然美中貿易談判前景不明，但分析師研判，兩國終將達成協議，屆時股市將大幅走揚，漲幅可望超過 15%。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將於 3 月 28、29 日訪華，在北京進行第 8 輪高階貿易談判；而中國國務院副總理劉鶴，預計於 4 月初回訪，在華府進行第 9 輪高階貿易談判。

美國總統川普日前表示，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

華融國際證券聯席董事 Jackson Wong 在接受 CNBC 採訪時指出，2018 年底以來，包括中國在內，世界各地的投資人，都在期待美中達成貿易協議，「從那時起，市場便開始反彈。」

本月初，美國貿易代表署 (USTR) 於聯邦公報 (Federal Register) 刊登公告，正式暫緩調升中國輸美商品關稅，等同正式宣布延長貿易戰「休兵期」；在緊張局勢有所緩解的情況下，Jackson Wong 樂觀看待兩國達成貿易協議一事，「若達成協議，可為全球實體經濟，帶來積極影響。」

Jackson Wong 稱，美中貿易談判「狀況並不差」，雙方雖有分歧，但並非無法解決，只要兩國都略做讓步，就可能達成協議；一旦達成協議，全球股市將隨之大漲，漲幅可望超過 15%。

據傳川普正持續對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，他需要一場有助提升連任機率的「重大勝利」；川普一再宣稱，和中國的談判進展順利，並強調，一旦達成貿易協議，美股將大幅走揚。