〈梅伊脫歐權旁落〉修正案通過！英國國會褫奪梅伊的英國脫歐控制權

英國國會於週一 (25 日) 當地深夜，以 329 (贊成票) 比 302 (反對票) 通過跨黨派國會小組提出修正案 （Letwin Amendment），褫奪英國首相梅伊的脫歐控制權，此外，外媒報導，梅伊暗示考慮辭職，已換取英國國會批准她與歐盟達成的脫歐協議。

此消息傳出後，英鎊兌美元揚升，一度來到 1.3216，爾後收斂漲幅。

英鎊兌美元走勢圖。(圖：investing)

週一英國當地深夜，跨黨派國會小組提出修正案 （Letwin Amendment）以 27 票之差通過，將英國脫歐控制權自梅伊政府手中轉移到國會，允許國會為英國脫歐制定辯論和後續英脫歐其他結果的時間表，有望透過此修正案尋求英國脫歐的解決方案。

此修正案的主要支持者為梅伊所屬保守黨的議員 Oliver Letwin，外媒還報導，梅伊暗示將辭職來換取英國國會批准她與歐盟達成的脫歐協議草案，凸顯英國政壇目前分歧的局勢。

本週三，預計英國議員們將控制下議院事務，並針對不同的脫歐結果舉行一系列的投票，允許國會議員提出與英國脫歐有關的商業動議。

這些不具約束力的象徵意義投票 (indicative votes) 將用於查明國會可以通過哪些脫歐協議。

英國將對「梅伊版協議、英國加入歐盟單一市場、關稅聯盟、無協議脫歐、加拿大式的自由貿易協議、第二次公投，甚至完全廢除英國退歐」等議題進行投票。

由於這些投票沒有約束力，英國政府仍然有可能忽略任何投票的結果。

週一早些時候，歐盟官員正考慮英國國會持續陷入僵局，緊急做好梅伊失敗的因應準備，歐盟委員會發表聲明稱，英國無協議脫歐的可能性越來越大。

此修正案投票前，梅伊表示：「我仍然認為，正確的道路是讓英國儘早脫離歐盟，這個日期現在已延後至 5 月 22 日。」

梅伊聲明中提到：「非常遺憾的是，我必須得出英國脫歐結論，但眾議院仍然沒有足夠的支持來恢復第三次有意義投票的協議。」