美股盤後 — 費半挫跌！美債殖利率續倒掛 蘋果發表會看點多

週一 (25 日) 全球經濟前景的擔憂持續，美債殖利率持續倒掛，科技股領跌費半指數下挫，而美股三大指數幾乎沒有變化。

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 14.51 點，或 0.06%，收 25516.83 點。

標普 500 指數下跌 2.35 點，或 0.08%，收 2798.36 點。

那斯達克指數下跌 5.13 點，或 0.07%，收 7637.54 點。

費城半導體指數下跌 17.62 點，或 1.26%，收 1382.75 點。

標普 11 個板塊中，僅 7 個板塊下跌，資訊科技板塊領跌、其次為金融與電信業務板塊；日常生活消費品板塊領漲、其次為工業和公用事業板塊。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見， Netflix (NFLX-US) 上揚 1.45%；臉書 (FB-US) 上揚 1.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.54%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.04%。

蘋果於美國時間週一 (25 日) 加州賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行的 2019 春季發表會，推出多項新訂閱服務：Apple TV+、Apple News+、Apple Card 與 Apple Arcade，一如外界預期，讓「好戲登場了 (It's show time)」。

知名電視女主持人歐普拉助陣蘋果 Apple TV + 原創影音訂閱服務。(圖：AFP)

BTIG 分析師 Walt Piecyk 週一 (25 日) 看空蘋果：「蘋果公司推出的串流媒體服務可能引發股票拋售，因為成為一個強大的媒體平台是困難且昂貴的。」

蘋果野心勃勃要進攻串流媒體，預料將搶食 Netflix 的市占大餅。Raymond James 分析師 Justin Patterson 卻不擔心：「類似的產品已經存在，蘋果和迪士尼的發布串流媒體服務，不會對 Netflix 的競爭地位產生負面影響。」

德州儀器遭降評，半導體類股齊下殺。華爾街投行伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Stacy Rasgon 將德州儀器與亞德諾半導體從「優於大盤」調降為「符合市場表現」，主因是認為今年晶片景氣復甦可能不會在今年發生。

德州儀器 (TXN-US) 下跌 2.34%；美光 (MU-US) 下跌 2.57%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.10%；AMD (AMD-US) 下跌 1.52%；威騰電子 (WDC-US) 下跌 1.03%；Intel (INTC-US) 下跌 0.90%。

銀行股齊跌。高盛 (GS-US) 下跌 0.24%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.10%；花旗 (C-US) 下跌 1.07%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.48%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%。中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%；聯電 ADR (UMC-US)；友達 ADR (AUO-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.24%。

華爾街分析

美國 10 年期公債殖利率創 2017 年 12 月來最低，殖利率曲線再次反轉 (或稱倒掛)。

Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 表示：「歐洲和中國的經濟繼續惡化導致海外問題可能影響美國市場的不安，美國經濟不像去年那樣強勁，好比去年第三和第四季資本支出下降。」

「通俄門」調查報告澄清川普競選團隊並未通俄，美國總統川普最大的烏雲彷彿散去。

KKM Financial 首席執行長 Jeff Kilburg 表示：「這片烏雲現在已經消散，這應該讓市場鬆一口氣的原因。如果允許川普專注於完成美中貿易協議，這對市場來說可能是一個真正的積極因素。」

此外，美國貿易代表萊特海澤和財長梅努欽週四 (28 日) 將前往北京進行進一步會談。

Sanafad 首席投資策略師 John Rutledge 稱：「川普將繼續留在白宮直到 2020 年大選，這意味著川普版稅率將至少維持到 2021 年，但近期惡化的經濟消息消弭市場積極的反應，令聯準會屈服，殖利率曲線出現倒掛。總而言之，我認為市場會傾向購買防禦性與收益股票。」