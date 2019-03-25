穆勒報告「查無川普通俄證據」 分析師：金融市場利多、有助貿易談判

根據《彭博社》報導，特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 已完成「通俄門」事件調查，並未發現川普競選團隊於大選期間，和俄國勾結的證據；華爾街分析師認為，這對金融市場來說，是一項利多，亦可能對美中貿易談判，帶來助益。

俄羅斯疑似干預 2016 年美國總統大選的「通俄門」事件，美國司法部長巴爾 (William Barr) 公布的調查報告摘要顯示，在「通俄門」調查過程中，查無川普競選團隊和俄國勾結的證據，也沒判定川普妨礙司法，但並未免除其嫌疑。

美國總統川普表示，該調查「還我清白，徹底免除任何罪責」，但作為總統，竟得經歷這番調查，可謂「國恥」。

Raymond James 政策分析師 Ed Mills 於報告中寫道，「通俄門」調查結果出爐，川普被彈劾的機率明顯降低，可被視為一項市場利多，在國內紛擾、壓力減少的情況下，川普可花更多心思，在美中貿易協議上，或許能讓中國「做出更大讓步」。

投行 KBW 分析師 Brian Gardner 指出，對川普政府而言，穆勒的調查報告，是正面、積極的；對市場來說，也是積極的。

但 Brian Gardner 亦稱，長遠來看，「通俄門」調查結果未必不利於民主黨，若民主黨可回歸實質政策，向選民們展現「我們有治國能力」的形象，2020 年總統大選，民主黨仍有勝算。