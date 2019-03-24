劉鶴預計4月3日率團訪美 進行第九輪高階貿易談判

根據《彭博社》報導，中國國務院副總理劉鶴，預計於 4 月 3 日，率中方貿易代表團赴華府，進行第 9 輪美中高階貿易談判。

白宮最新聲明指出，美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將率美方代表團前往北京，參加 3 月 28 日舉行的第 8 輪高階貿易談判；劉鶴預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。

3 月 22 日，美國總統川普在接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

在此之前，川普曾言，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

據傳川普正持續對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，因為他需要一場有助提升連任機率的「重大勝利」。

值得注意的是，部分美國談判代表，對於中國在貿易談判過程中，態度反覆的現象，感到擔憂；據悉，在同意對智慧財產權政策進行改革後，中國談判代表開始改變立場，主因在於，他們並未獲得美方取消懲罰性關稅的承諾。

此外，中國也改變了對藥廠「數據保護制度」的承諾，並試圖在貿易協議文本中，加入某些文字，藉以確保內容符合中國法律規定。